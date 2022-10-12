BBP Genel Başkanı Destici, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “ABD ile sayısız problem yaşarken, ana muhalefet partisi genel başkanı ABD'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vakıflarının yaptırdığı bina önünde selfie yapıyor; binayı yapanlardan hesap soracağını söylüyor” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Parti binasında yapılan basın toplantısına BBP Tekirdağ il ve ilçe teşkilatları da katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Destici, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anayasa değişikliğine yönelik olumsuz yaklaşımına tepki gösterdi. Olumsuz yaklaşımın sebebini başörtüsü yasağıyla birlikte ailenin korunmasına ilişkin bir Anayasa maddesi değişikliğinin de gündeme gelmesi olarak değerlendiren Destici, “Sen ailenin korunmasına neden karşı çıkıyorsun ki? Yani Türk aile toplumu hatta dünyadaki bütün dinler, bütün ahlak öğreticilerine göre aile; kadın, erkek ve çocuklardan oluşur. Bütün dünyada bu böyledir. Sen bunu bu şekilde anayasal bir çerçeve altına alınmasından niye rahatsızlık duyuyorsun? Eğer LGBT savunucusuysan çık bunu açıkça ilan et, millet de sizin ne olduğunuzu görsün” diye konuştu.

Destici, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirerek, "Türkiye, ABD ile sayısız problem yaşarken; ABD Senatosu'nda Türkiye'ye F-16 satışı görüşülürken, ABD Lozan'a göre silah bulundurulmaması zorunlu olan Yunan adalarını silahlandırırken, Suriye, Irak, Ermenistan'da doğrudan ABD'nin Türkiye'yi hedef alan politikalarıyla mücadele ederken, Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanı ABD'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vakıflarının yaptırdığı bina önünde selfie yapıyor; binayı yapanlardan hesap soracağını söylüyor. Biz de aklımıza mukayyet olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

“Kılıçdaroğlu, siyasi tutukluları serbest bırakacaklarına dair çıkan haberleri tekzip etmeli”

Destici, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaretle ilgili basına yansıyan, iktidara geldiklerinde siyasi tutukluları serbest bırakacaklarına dair çıkan haberlerden rahatsız olduğunu ifade ederek, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu haberleri tekzip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tekzip etmediğine göre bu durumu savunuyor. Zaten Türkiye'de benzer cümlelerini, 'Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük isteyen bizimle beraber olsun' diye duymuştuk” değerlendirmesinde bulundu.