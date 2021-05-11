BBP Genel Başkanı Destici: “(Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı) Müslüman varlığının yok edilmeye çalışılması, insanlık dışıdır”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde Filistinlilerin evlerine el konulduğunu belirterek, “Evlerinden zorla tahliye edilmeleri ve adı geçen bölgelerde Filistinli ve Müslüman varlığının yok edilmeye çalışılması, haksız, hukuksuz, insanlık dışı bir uygulamadır” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıları, Doğu Türkistan ile Filistin'in kıyaslanması ve emeklilere yapılan desteğin benzerinin esnafa yapılması gerektiği gibi konuları ele aldı. Destici burada yaptığı konuşmasında, “İsrail'in saldırıları, yaşananlara ve ölümlere rağmen sona ermiş değil. Son yaşanan gerginliğin sebebi olarak görünen, Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde, Filistinlilerin evlerine el koyularak, zorla tahliye edilmeleri ve adı geçen bölgelerde Filistinli ve Müslüman varlığının yok edilmeye çalışılması, haksız, hukuksuz, insanlık dışı bir uygulamadır” diye konuştu.

Söz konusu olay üzerine Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşları göreve çağırdığını ifade eden Destici, “Filistin'de İsrail'in neden olduğu insan hakları ihlalleri ve cinayetlerin, bölgeden tüm dünyaya yayılan, inançlar düzlemi üzerinden tüm dünya barışını tehdit eden, çağımızın en büyük problemlerinden biri olduğunu düşündüğümüzü tekrar ifade etmek istiyorum. Bu durum, sadece Filistinlilerin, bölge ülkelerinin ya da Müslümanların değil, tüm dünyanın ortak meselesidir. Bununla birlikte, Türkiye dışındaki bölge ülkelerin yönetimlerinin, Kudüs'le, Filistin'le, bölgedeki Müslüman halkın maruz kaldığı zulümle ilgili duyarsızlıklarını üzüntü ve utançla izliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Gazze biraz toparlanıyor, hemen İsrail tepesine biniyor”

İsrail'in birtakım bahaneler üreterek ara ara Gazze'yi bombaladığını, bunun amacının ise Gazze'deki imarın tamamlanmaması olduğunu belirten Destici, “Mamur ve tam yaşanılır bir bölge haline gelmesin. Gazze biraz toparlanıyor. Hemen İsrail tepesine biniyor. Ne zaman saldıracağı da belli değil” dedi.

“Doğu Türkistan da bizim Filistin de bizim”

Sosyal medyada Doğu Türkistan ile Filistin ve Mescid-i Aksa kıyaslaması yapanları gördüğünü dile getiren BBP Genel Başkanı, “Bu çok yanlış. Doğu Türkistan da bizim Filistin de bizim. Uygur da bizim Arap da bizim. Doğu Türkistanlı da bizim Gazzeli de bizim. Onun için bu karşılaştırmaları özellikle bazı kesimler inatla ve ısrarla yapıyor. Bu çok yanlış. Kalbinde vatan millet, din devlet, ezan bayrak, sevgisi olan bir insan bunu yapmaz. Yapanlara da prim vermemeliyiz. Biz Doğu Türkistan için de sesimizi yükselteceğiz, oradaki işgale zulme de sonuna kadar karşı çıktık ve karşı çıkmaya devam edeceğiz. Gerekirse savaş açarım diyecek kadar karşı çıktık. Açarız da. Öyle birilerinin dediği gibi Çin, bizi korkutamaz. Çin'in kendisi zaten korkudan tir tir titriyor” ifadelerine yer verdi.

“Emeklilerimize yaptığımız desteğin benzerini esnafımıza da yapalım”

15 günlük kapanma sürecinin ilk haftasına bakıldığında milletçe başarılı olduğunu aktaran Destici şunları kaydetti:

“15 günlük kapanma sürecinin ilk haftasına baktığımızda milletçe başarılı olduk. Vaka sayıları 60 binlerden 13 binler seviyesine geldi. İnşallah bu hafta, bayram sonuna geldiğimizde 5 binin altını görmüş olacağız. Bütün beklentimiz ve ümidimiz bu. Ölüm oranlarına baktığımızda da ciddi bir azalmayı görüyoruz. Özellikle bazı kesim vatandaşlarımız çok zorluk ve imkansızlık çekiyorlar. Ama bunu da el birliği ve dayanışma ile atlatacağız. Devletimizi yönetenlere çağrımız; bu bayram öncesinde özellikle zor durumda olan kesimlerimizi unutmayın. Emeklilerimize yaptığımız desteğin benzerini esnafımıza, işini kaybeden ya da çok az bir gelirle geçinen vatandaşlarımıza yapalım. İnşallah bu bayramdan sonra belki 1 hafta daha kısıtlamalar devam edebilir. İnşallah Haziran ayı başından itibaren tam bir normalleşme sürecine geçeriz.”

Ayrıca Destici, üzerinde sağ tarafında Mescid-i Aksa, sol tarafında Türk Bayrağı olan bir atkı ile konuşmasını gerçekleştirdi.

“İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum”

BBP lideri Destici, Ramazan Bayramı ile ilgili konuşmasında ise şunları söyledi:

“Bu yıl, Ramazan Bayramı'nı, korona virüs nedeniyle ülkemizde 44 bine, dünya genelinde -tespit edilebilen- 3,5 milyona ulaşan ölüm rakamlarının ve pandeminin neden olduğu çok ağır ekonomik şartların gölgesinde idrak ediyoruz. Yine, içinde bulunduğumuz Ramazan ayını, dünya üzerinde, başta Doğu Türkistan, Yemen, Myanmar Kırım ve Filistin olmak üzere, Türklerin ve Müslümanların maruz kaldıkları yoklukların, baskıların, katliamların, içinde bulundukları zorlukların acısını yüreklerimizde hissederek geçirdik. Kahraman güvenlik güçlerimiz Ramazan ayında da hem sınırlarımızın içinde hem de dışında terör örgütlerine karşı kahramanca mücadelesine devam etti. Hüzünlü bir Ramazan ayının ardından, yine hüzünlü bir bayramı karşılayacağımız anlaşılıyor. Dünya üzerindeki tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olması dileklerimle milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın, tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum.”