BBP Genel Başkanı Destici: “Muhsin Yazıcıoğlu sadece genel başkanımız değildi, o bizim sevgilerimizi paylaştığımız kader arkadaşımızdı”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 13. yıldönümünde, “Muhsin Yazıcıoğlu bizim sadece genel başkanımız değildi. O, bizim sevgilerimizi paylaştığımız kader arkadaşımızdı” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yılı nedeniyle Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda düzenlenen anma programına BBP üyeleri ile davetliler katıldı. Kur'an-ı Kerim okunan programda konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Muhsin Yazıcıoğlu bizim sadece genel başkanımız değildi. O, bizim varlığı, yokluğu, mutluluğu, hüznü, inançlarımızı, ideallerimizi, hayallerimizi, sevgilerimizi paylaştığımız kader arkadaşımızdı. Yol arkadaşımızdı. Mücadele arkadaşımızdı” dedi.

Aynı helikopter kazasında hayatını kaybedenleri de unutmayan Destici, şunları söyledi:

“Öncelikle ve yeniden hepimizin adına partimizin Kurucu Genel Başkanı, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu, arkadaşlarımız Erhan Üstündağ'ı, Yüksel Yancı'yı, Murat Çetinkaya'yı ve gazeteci kardeşimiz İsmail Güneş'i saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyorum.”

“Siyasetteki hiçbir kirli ilişki onu kirletemedi”

Siyasetin kirli ilişkisinin Muhsin Yazıcıoğlu'nu kirletmediğini söyleyen Destici, “Hayatı boyunca hep dosdoğru oldu. Hayatı boyunca doğruluğun bedelini ödemeye razı oldu, bunu bilerek yaşadı ve geriye tek bir adım atmadı. Hiçbir sermaye grubuyla, hiçbir çıkar odağıyla, hiçbir yabancı güçle, hiçbir gayrimeşru faaliyetle yan yana ya da irtibatlı olmadı. Onun çıkarları hiç olmadı. Onun inandıkları, doğruları ve dava arkadaşları vardı. İnandıklarından da, doğrularından da, dava arkadaşlarından da hiç vazgeçmedi. Siyasete dair hiçbir şaibe onun üzerine bulaşmadı. Siyasetteki hiçbir kirli ilişki onu kirletemedi. Muhsin Yazıcıoğlu'nu belki en çok bunun için sevdik” dedi.