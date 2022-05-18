BBP Genel Başkanı Destici: “PKK'ya desteği keserlerse Türkiye NATO üyeliklerine neden hayır desin”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin, “PKK'ya verdikleri desteği keserlerse, PKK'yı kendi ülkelerinde barındırmaktan, desteklemekten vazgeçerlerse ve Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldırırlarsa niye onların (İsveç ve Finlandiya) NATO üyeliklerine hayır desin” dedi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sözlerine geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir dönem korumalığını yapan Erol Yıldız'a Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Destici, korona virüs pandemisi döneminde hayatını kaybedenleri de andı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmek için başvuru yapmasını da değerlendiren Destici, Türkiye'nin müttefiki olmaya aday ülkelerin 40 yıldır mücadele edilen terör örgütüne destek sağlamaya devam ettiğinin altını çizdi. Destici, “Türkiye NATO'nun genişlemesiyle ilgili hiçbir zaman engelleyici politika içinde olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimse NATO'nun bir savunma ittifakı, üyelerinin ise müttefiklik anlayışı içinde olması gerektiğini unutmamalıdır. Bu şartlarda müttefik olmaya aday ülkelerin terörle, uluslararası hukukla, demokrasiyle ve evrensel değerlerle ilgili özellikle Türkiye örneğinde sürdürdükleri politikaları yeniden gözden geçirmeleri gerektiği tartışma götürmeyecek kadar ortadadır” dedi.

“Türkiye kamuoyu, İsveç ve Finlandiya'nın PKK'ya verdiği desteğin son bulmasını istiyor”

Mevcut şartlarda başlayacak müttefiklikten bahsedebilmek için muhatapların müttefik gibi davranmasını beklemenin en tabii hakları olduğunu kaydeden BBP Genel Başkanı Destici, NATO üyesi ülkelerin PKK ve uzantılarının etkinliklerine yasaklama getirmesi gerektiğini hatırlatarak, “Şu anda Türkiye kamuoyu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri çerçevesinde bu ülkelerdeki PKK'ya verilen desteğin son bulmasını bekliyor. Sadece İsveç ve Finlandiya ile sınırlı kalmadan, NATO üyesi bütün ülkelerle PKK ve uzantısı yapıların bütün etkinliklerine ve kurumlarına yasaklama getirilmelidir. PKK ve uzantılarının bütün NATO ülkelerindeki faaliyetlerine tüm NATO ülkelerinin terör örgütlerine destek vermesine son vermelidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu konuda ısrarcıdır ve sonuna kadar da haklıdır. BBP de devletinin, hükümetinin, Dışişleri'nin yanındadır” diye konuştu.

“PKK'ya desteği keserlerse Türkiye NATO üyeliklerine neden hayır desin”

Yunanistan'ın Türkiye'yi hedef alarak uluslararası hukuka aykırı bir şekilde silahlandırılmasının ve Türkiye savunma sanayiine yönelik kısıtlamaların sona erdirilmesi gerektiğini aktaran Destici, İsveç ve Finlandiya'nın PKK'ya verdikleri desteği kesmeleri durumunda NATO üyeliklerine Türkiye'nin ‘hayır' demeyeceğini söyledi. Destici, şöyle konuştu:

“Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleriyle ilgili kararı her iki ülkenin müttefiklik hukukuna uymayan politikalarını terk etmeleri yönünde somut adımlar atmalarına bağlı olmalıdır. Bunun kararını aslında Türkiye verecek değil, Finlandiya ve İsveç verecektir. PKK'ya verdikleri desteği keserlerse, PKK'yı kendi ülkelerinde barındırmaktan, desteklemekten vazgeçerlerse ve Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldırırlarsa niye onların NATO üyeliklerine hayır desin. Ama bu şartlarda evet demesi de Türkiye'nin aleyhinedir.”

Türkiye'ye NATO ülkesi müttefikleri tarafından uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini, F-35 hakkında uygulanan haksız kararların geri alınması gerektiğini belirten Destici, sözlerini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak sonlandırdı.