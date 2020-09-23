BBP Genel Başkanı Destici: “Sağlık çalışanlarına yönelen şiddet eylemlerinin en ağır şekilde cezalandırılması artık bir zaruret"

Sağlık çalışanlarımıza yönelen şiddet eylemlerinin en ağır şekilde cezalandırılmasının artık bir zaruret haline geldiğini düşünüyoruz” dedi.

BBP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sağlık çalışanlarına yöneltilen şiddet eylemini kınadı. Konuşmasında 2020-2021 eğitim öğretim yılıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Destici, GSM operatörlerinden de eğitime katkı yapmalarını istedi.

Destici, 21 Eylül Pazartesi günü itibariyle kısmi olarak başlatılan 2020-2021 eğitim öğretim yılıyla ilgili, “Okullarımızda yüz yüze eğitim pazartesi günü bazı sınıflar için kısmen de olsa başladı. Yaşadığımız salgın sürecinde, uzun bir süre ara verilen yüz yüze eğitimin mahdut sınırlar içerisinde olsa da başlaması için hazırlık yapan ve tedbirleri alan Milli Eğitim Bakanımıza, emeği geçen bürokratlara kadar tüm okul idarecilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Başta öğrencilerimiz olmak üzere, 2020-2021 yılının özellikle de yüz yüze eğitimin başlaması kapsamında öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

GSM operatörlerinden, öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA sistemini kullanmaları için talepte bulunan Destici, “Pek çok öğrencimiz maalesef ya internete ulaşamadığı için ya da internet pahalı olduğu için, evine interneti bağlatamıyor ve maalesef derslerini aksatıyor. Herkes burada elini taşın altına koyarken GSM operatörlerinin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki bu firmalar milyarlarca dolar kar ediyorlar. Bu karların yarısını bu pandemi döneminde hizmet olarak parasını aldığı vatandaşa yatırım yapsınlar istiyoruz. Çok da bir şey istemiyoruz” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'in, 75'inci Genel Kurul Başkanlığına seçilen ve Salı günü ilk oturumu yöneten Volkan Bozkır'a da başarılı bir dönem geçirmesi için iyi dileklerini ileten Destici, Ankara ili Keçiören ilçesinde bir hastanede sağlık çalışanlarına yönelik yapılan saldırıyı da kınadı. Destici, konuyla alakalı olarak, “Sebebi, şekli, gerekçesi ne olursa olsun, sağlık çalışanlarımıza yönelen şiddeti lanetliyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelen şiddet eylemlerinin en ağır şekilde cezalandırılmasının artık bir zaruret haline geldiğini düşünüyoruz. En son Keçiören'de bir hastanede sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet girişimine hep birlikte şahit olduk. Eğer sağlık çalışanlarımız kapıyı kapatıp kendilerini kurtarmasalardı büyük bir şiddet eylemiyle karşı karşıya kalacaklardı. Bu tür davranışları lanetlemek yetmez. Bunların en ağır şekilde cezalandırılmasıyla ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır” açıklamasında bulundu.