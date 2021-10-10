BBP Genel Başkanı Destici: “Terör ve şiddete bulaşmadığı sürece her fikir özgürce ifade edilebilir”

BBP Genişletilmiş Divan Toplantısı, MKYK üyeleri, Kadın Kolları, Alperen Ocakları, il ve ilçe başkanlarının katılımıyla Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Yaptığı konuşmada terörle bağlantısı olmadan siyasi partilerin başka siyasi partilerle iş birliği içinde olabileceğini aktaran BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Meral Hanım'ın kahvaltı teklifine ‘Evet' dediği Selahattin Demirtaş diyor ki, ‘Apo'nun heykelini dikeceğiz, bağımsız özgür PKK devleti kuracağız' diyor, sizde bu hapisten çıksın gelsin cumhurbaşkanı adayı olsun ve birlikte kahvaltı yapalım diyorsunuz. Hayırlı olsun diyorum. Her siyasi parti başka bir siyasi parti ile iş birliği yapabilir. Biz siyasi partilerin birbirleri ile iş birliğine karşı değiliz, biz teröristlerin uzantıları ile iş birliği ve ittifakınıza karşıyız. PKK, PJAK, PYD, YPG, KCK ne ise HDP de odur. Bunu benim bildiğim kadar Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Babacan ya da Davutoğlu'nun bilmemesi mümkün değildir. Kendilerine buradan çağrım bu hatanızdan dönün, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin ve onun eski ya da yeni yöneticilerini meşrulaştırmaktan vazgeçin diyorum” dedi.

“Terör ve şiddete bulaşmadığı sürece her fikir özgürce ifade edilebilir”

Basının özgür olması gerektiğini vurgulayan Destici, “Her medya kuruluşu özgürce kimi isterse televizyona çıkartabilir, konuşturabilir. Basın özgür olmalıdır ama basın da basın ahlak ve ilkelerine dikkat etmelidir. Ben özgürüm diye her şeyi yapacağı anlamına gelmez. Terör ve şiddete bulaşmadığı sürece her fikir özgürce ifade edilebilir” şeklinde konuştu.

“BBP 2023 seçimlerinde ittifak içerisinde kendi adı ve amblemi ile seçim pusulasında yer alacak”

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi kurulduğunu belirten Destici, “Bizim yerimiz belli. Biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Bundan sonra da devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü önceleyerek bu ittifak belirlendi. Bu ittifak 15 Temmuz gecesi sokakta kuruldu, bir pazarlıkla kurulmadı. Önümüzdeki seçimlerde üye sayısını yüzbinlerce artırmış, bütün teşkilatlanma planlarını gerçekleştirmiş, mevcut konumundan çok daha güçlü yere gelmiş Büyük Birlik Partisi, Allah'ın izni ile 2023 seçimlerinde ittifak içerisinde kendi adı ve amblemi ile seçim pusulasında yer alacak” diye konuştu.