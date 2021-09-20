BBP Genel Başkanı Destici: “Türkevi çok anlamlı, çok kıymetli ve çok fonksiyonlu bir eser"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Türkevi çok anlamlı, çok kıymetli ve çok fonksiyonlu bir eser" dedi.

New York'taki yeni Türkevi binasının açılışına katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Burada tarihi bir gün yaşanıyor. Çok görkemli bir binanın açılışındayız. Başta bu eseri Türk milletine kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese şahsım, camiam ve aziz milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki bu eser hem burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını daha güçlü bir şekilde hissettirecek. Burada yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımızın, onunla birlikte bütün Müslüman dini kimliğe sahip kardeşlerimizin, bütün mazlum milletlerimizin de göğsünü kabartacaktır. Bu ev onların da kültür evi olacaktır. Her türlü faaliyetlerini yerine getirebilecekler, burada her türlü buluşmayı ve birlikteliği gerçekleştirebilecekler. Çok kıymetli, çok anlamlı ve hem de çok fonksiyonlu eser olarak görüyoruz. Bu açılışta bulunmaktan bir Türk evladı olarak büyük bir gurur duydum” diye konuştu.