BBP Genel Başkanı Destici: “Türkmen Alevi Bektaşi Vakfına yapılan saldırı bir provokasyondur”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “30 Temmuz'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfına yapılan saldırı bir provokasyondur” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, 30 Temmuz'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı üyesi ve çalışanı Mutlu Aydın'ın (46) darp edilmesi ve Alevi Bektaşi STK'larına ve cemevlerine düzenlenen saldırılar üzerine Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir'e destek ziyaretinde bulundu. Özdemir'i vakfın Ankara Kızılay'daki genel merkezinde ziyaret eden Destici, “Cemevlerine yönelik provokatif olduğu aşikar olan hain saldırıları şiddetle reddettiğimi buradan paylaşmak istiyorum. Tüm Alevi kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi, özellikle de bu vakıfta saldırıya uğrayan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

Destici, “Ülkemiz dönem dönem zenginliklerimiz olarak kabul ettiğimiz farklılıklarımız yüzünden toplumumuz ayrıştırılmaya çalışılmıştır. Bu zenginliklerimizden birisi de Alevilik olmuştur. Hem 80 öncesi hem 80 sonrası bir takım provokatif eller ve maşalar kullananlar, maalesef toplumu ayrıştırmayı hedeflemişlerdir. Kısmen de bunda başarılı olmuştur. 30 Temmuz'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfına yapılan saldırı bir provokasyondur. Dolayısıyla biz bunu hem reddediyor, hem lanetliyoruz. Güvenlik güçlerimiz olayın ilk anından itibaren bu durumun peşindedir. Ben bunun ferdi bir hadise olmadığını düşünüyorum. Alevilerle diğer kesimi karşı karşıya getirmek için tezgahlanmış bir provokasyon olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bunun 1 Muharrem'de gerçekleşiyor olması çok anlamlıdır” ifadelerini kullandı.

“Özellikle de günü ve saati çok anlamlı”

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir ise, olayın saatinin ve gününün tesadüf olamayacağını ifade ederek, “Ülkemiz sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bugünlerde böyle bir olayın yapılması çok manidar. Özellikle de günü ve saati çok anlamlı. İmam Hüseyin Efendimizin şehadete yürüdüğü ilk gün bu olayın yapılması bizi daha derinden yaralayan bir şey. Bir anneye el kaldırılması, darp edilmesi bizleri son derece üzdü. Burada bize düşen metanetimizi ve sükunetimizi korumak" dedi.

Olayla ilgili 1 kişinin tutuklandığını hatırlatan Özdemir, "Soruşturma devam ediyor. Sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde provokatif olaylara gelmeyelim. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan operasyonel algılara kulak asmayalım. Bu olayın başladığı günden bugüne kadar gerek sosyal medyada gerekse yurt dışı bağlantılı sahte Twitter hesaplarından çok çirkin haberler paylaşılıyor. Emniyetimiz aldı sorguladı, yüce adaletimizin de bu olayı işleyen kişinin cezasını vereceğine inanıyoruz” dedi.