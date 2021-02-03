BBP Genel Başkanı Destici: "Üniversiteler milletindir, terör gruplarının, LGBT'lilerin, DHKP-C'lilerin, TİKKO'cuların, PKK'lıların değildir"

C'lilerin, TİKKO'cuların, PKK'lıların değildir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında zihinsel engelli bireylerin korona virüs aşılanmasında öncelikli olması gerektiğini belirtti. Destici, "Pandemi şartlarında zihinsel engelli kardeşlerimizin ulaşımlarının sağlanması ayrıca zorluklara neden oluyor. Bu vatandaşlarımızın biz biliyoruz bazılarıyla ilgili bir uygulama var. Bu uygulamanın genişletilmesini arzu ediyoruz. Zihinsel engelli kardeşlerimiz kamuda istihdam edilebilmek için KPSS sınavlarına giriyorlar. Ancak durumları gereği başarı oranları nispeten düşük oluyor. Biz, zihinsel engelli, özellikle down sendromlu/otistik ve mental sorunlu vatandaşlarımızın çalışabilecekleri, bu durumun onların gelişimlerine, ailelerine ve genel anlamda topluma katkı sağlayabileceği kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.

"Üniversiteler milletindir, terör gruplarının, LGBT'lilerin, DHKP-C'lilerin, TİKKO'cuların, PKK'lıların değildir"

Üniversite öğrencilerinin Türkiye'nin geleceğini temsil ettiğini belirten Destici, "Onlara bazen katılmasak da, zaman zaman söylediklerini beğenmesek de fikirlerini ifade ederlerken hoşgörülü olmamızın ve onlara pozitif ayrımcılık yapmamızın, ülkemizin geleceğine karşı bir görev ve sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ancak yaşananlara bir bütün olarak yaklaşıp, olguları birbirine karıştırırsak hata yapmış oluruz. 'Düşünce ve ifade özgürlüğü'yle 'suç'u birbirinden ayıran çizgi konusunda net ve kesin bir tavır sergilemek mecburiyetindeyiz. Buna sadece demokratik işleyişle ilgili değil, bize yetki veren millete, yasalara ve devletin görevlerini yerine getirebilmesine dair taşıdığımız sorumluluklarımız gereği de mecburuz" ifadelerine yer verdi.

Askere, polise kurşun sıkanların üniversitelerde veya devletin herhangi bir kurumunda söyledikleri hiçbir sözün değeri olmadığının altını çizen Destici şunları kaydetti:

"Üniversiteler, devleti yıkmak isteyen terör örgütlerinin antrenman sahası değildir ve olmayacaktır. Buna hiçbir şekilde izin de vermeyiz. Toplumun inançlarına, ahlakına, gayri yaşantıları normal bir yaşantıymış gibi milletin evlatlarına örnek olacak şekilde alenen yerine getirenler ve bunun öncülüğünü yapan ahlaksızlardan da milletin alacağı bir demokrasi dersi yoktur. Üniversiteler devleti yıkmak isteyen terör örgütlerinin antrenman sahası hiç değildir ve olmayacaktır. Buna hiçbir şekilde müsaade edemeyiz. Üniversiteler siyasetçilerin propaganda sahasına da dönüşmemelidir. Evlatlarımız düşündüklerini, tepkilerini yasaları çiğnememek kaydıyla ifade edebilmelidir. Bu şekilde ifade ettikleri sürece teröristlerle birlikte olmadan, şiddete başvurmadan düşüncelerini ifade ettikleri sürece biz de onların yanındayız. Ama sınırımız terör, şiddet ve gayri ahlaki gruplardır."

Üniversitelerin öğrencilerin olduğunu söyleyen Destici, "Öğretim üyelerinindir, akademisyenlerindir. Aynı zamanda okullarda huzur isteyen, evlatlarının güvenliğiyle ilgili endişe duyan öğrenci ailelerinin, vergileriyle o kurumlarda ücretsiz eğitim verilmesini sağlayan esnafın, çiftçinin, memurundur özellikle. Özellikle üniversiteler milletindir. Terör gruplarının, LGBT'lilerin, DHKP-C'lilerin, TİKKO'ocuların, PKK'lıların değildir. Bu vatanın öz evlatlarının, milletindir üniversiteler" açıklamasında bulundu.

"Hukuk temelli bir ortak yaşam anlayışının daha da geliştirilmesi noktasında BBP olarak her türlü katkıyı sunmaya hazırız"

BBP Genel Başkanı Destici, yeni anayasa tartışmaları hakkında ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kimileri sayın cumhurbaşkanının yeni bir anayasa çalışma önerisini bir erken seçim demosu olarak yorumladı. Kimileri ittifaklar arasında farklı bir mücadele ve stratejilerin işletileceği siyasi bir hamle olarak niteledi. Kimileri ise sayın cumhurbaşkanının yeni bir anayasayı tartışalım önerisini 2023 seçimlerini formaliteye çevirecek olan bir sürecin başlangıcı olarak niteledi. Kimileri bu yeni gündem konusu hususunda temkinli yaklaşmayı yeğleyeceği doğrultusunda beyanlarda ve yorumlarda bulundu. Biz bu tip fasit daire içinde yürüyen kısır tartışmaların içinde olmayız. Malumunuz biz önceki anayasa değiştirme süreçlerinde de aktif rol aldık. 'Nasıl Bir Anayasa İstiyoruz?' başlığı altında içinde kırmızı çizgilerimizi de ihtiva eden detaylı ve tafsilatlı çalışmalarımızı zamanında ilgili kurumlara sunduk. Davet edildiğimiz resmi ve gayri resmi platformlarda sunumlarda bulunduk. Şu anda sayın cumhurbaşkanı ya da iktidarın da dillendirdiği gibi hükümet sisteminde işlemeyen bazı noktalarda değişiklikler konusunda, kuvvetler ayrılığı ilkesini net ve düzgün bir şekilde aksayan yönlerinin ortadan kaldırılması konusunda, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetleri hususunda kırmızı çizgilerimiz mahfuz kalmak şartıyla bazı dokunuşlarda bulunmak konularında, en önemlisi hukuk temelli bir ortak yaşam anlayışının daha da geliştirilmesi noktasında BBP olarak her türlü katkıyı sunmaya hazırız."