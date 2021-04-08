BBP Genel Başkanı Destici: “Yeni anayasa karşısında atılan adımları destekliyor, olumlu buluyoruz”

BBP Genel Başkanı Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı parti genel merkezinde kabul etti. Destici ve Sağlam, görüşmede yeni anayasa konusunu değerlendirdi. Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı anayasa teklifi çağrısına olumlu baktıklarını belirtti. Kendisinin ve arkadaşlarının bu çağrıya çok olumlu yaklaşmayan, önyargılı olan, bunu da kamuoyunda dile getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve diğer partileri ziyaret ettiklerini kaydeden Destici, ziyaretlerinde “Cumhurbaşkanı bir çağrı yaptı. Biz bunu samimi görüyoruz. Sizden istediğimizde bu adımı karşılıksız bırakmayın, önyargı ile yaklaşmayın” ifadelerini kullandığını dile getirdi. Ayrıca yeni anayasa değişikliğinin siyasi partilere de olumlu etki edeceğini söyleyen Destici, “Türkiye'de ben bu zeminin oluşturulabileceğine inanıyorum. Siyasi partilerimiz arasındaki gerginlikleri azaltır, bu topluma da olumu yansır. Daha da önemlisi dış dünyaya karşı çok olumlu bir mesaj olur. Biz, BBP olarak yeni anayasa karşısında atılan adımları, yapılan çalışmaları destekliyor, olumlu buluyoruz. Bu duruma kim katkı verirse de bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“Biz öyle inanıyoruz ki herkes olması gerekeni dile getirirse anayasalardaki çok geniş bir ortak payda ortaya çıkacaktır”

HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam ise, herkesin kendisini içinde görüp ifade edebileceği bir anayasa olması temennisinde bulunarak, “İnanıyoruz ki partiler bütün farklılıklarına rağmen bir masa etrafında toplanırlarsa, ülkenin sorunlarına cevap verebilecek sıkıntılarını çözebilecek, herkesi kapsayan bir anayasa yapılabilir. Bu çok büyük bir düşünce değil, buna canı gönülden inanıyoruz. Yeter ki herkes bu anayasada kendi düşüncesi için nelerin olması gerektiğini dile getirsin. Biz öyle inanıyoruz ki, herkes olması gerekeni dile getirirse anayasalardaki çok geniş bir ortak payda ortaya çıkacaktır. İnşallah bu çalışmalar herkesin kendisini içinde görüp ifade edeceği bir anayasanın yazılmasıyla sonuçlanır. Bizim ümidimiz ve dileğimiz budur” şeklinde konuştu.