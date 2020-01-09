BBP Genel Başkanı Destici'den gündeme ilişkin değerlendirmeler

BBP Genel Başkanı Destici, Ankara'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında 2019 yılını değerlendirdi. Sözlerine Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olanları rahmetle yad ederek başlayan Destici, “Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeydoğusunda önemli bir bölge olan Tel Abyad'la Rasulayn arası teröristlerden tamamen temizlendi. Tabii Amerika ve Rusya ile varılan mutabakatlar ya da müzakereler sonucunda Türkiye'ye belirli taahhütler verildi. Belli saatler sonucunda o bölgelerin teröristlerden temizleneceği ifade edildi. Ama bugüne kadar bunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Fırat'ın doğusuna yönelik yeni bir operasyon başlatılarak, yeniden durumun dengelenmesi önemli. Durumu dengeleme adına diğer taraftan da bölgenin teröristlerden temizlenmesi adına bunun şart olduğunu belirtiyorum. Ne Amerika'ya ne de Rusya'ya güvenemeyeceğimizin altını bir kere daha çizmek istiyorum. Biliyorsunuz yine İdlib'e saldırılar yoğunlaştı. Saldırılar neticesinde Türkiye yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalıyor. Ama bize gelen bilgiler bunun Esad rejimi ve Rusya tarafından bilinçli bir şekilde Türkiye'ye yönlendirildiğidir. İdlib'den Suriye'nin daha iç bölgelerine, Halep gibi başka bölgelere göç eden İdlib'lerin tekrar otobüslere doldurularak tekrardan İdlib'e getirildiği, hava bombardımanıyla da Türkiye'ye yönlendirildikleri bilgisi var” dedi.

“Libya ile yapılan anlaşmayı münhasır anlaşmasından tutun da güvenlik askeri anlaşmasını çok önemli ve değerli bulduk”

Akdeniz'deki Türkiye'nin doğalgaz aramalarına ve Libya ile yapılan anlaşmalara değinen Destici, “Türkiye bununla kalmadı, bunu daha önemli bir noktaya taşıyarak önce Libya ile münhasır sınır anlaşmasını imzaladı. HDP dışındaki tüm partiler destekledi. Peşine tezkere geldi ve tezkere AKP, MHP, BBP'nin 325 oyu ile kabul edildi. Libya ile yapılan anlaşmayı münhasır anlaşmasından tutun da güvenlik askeri anlaşmasını çok önemli ve değerli bulduk. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının korunmasında değil, Libya'nın da haklarının korunması ve özellikle de Libya'da iç savaşın durdurularak güvenli bir liman haline gelmesi ve iç barışın sağlanması konusunda da önemli bir adım olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

2019 yılında sevindirici haberlerin genelinin spordan geldiğini belirten Destici şöyle devam etti:

“Tabii sevindirici olaylar da vardı. Bunlardan en önemlisi sporcularımızın başarılardır. A milli takımımızın Avrupa milli takımına katılacak olması, güreşten jimnastiğe, halterden yüzmeye kadar pek çok alanda sporcularımızın başarıları geldi. Özellikle engelli sporcularımız pek çok alanda yüzümüzü güldürdü. Bu başarılar kahraman ordumuzun Barış Pınarı Harekatı gerçekleştirdiği dönemde olduğu için hem askerimize hem de ülkemize büyük bir moral oldu.”

“Otomobil yatırımı önemlidir, çünkü dış ticaret açısından çok önemli bir yatırımdır”

Yerli otomobilin önemli bir yatırım olduğunun altını çizen Destici, “Türkiye artık yerli otomobil konusunda güçlü bir adım attı. İnşallah 2022 yılında bu yerli otomobilimizi Türkiye yollarında göreceğiz. Buna öncülük yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Ortak Girişim Grubu üyelerini bir kere daha tebrik ediyorum. Otomobil yatırımı önemlidir, çünkü dış ticaret açısından çok önemli bir yatırımdır. Türkiye'de bu zamana kadar yerli otomobilin yapılmaması büyük bir eksikliktir” şeklinde konuştu.

Yerli savunma sanayii konusunda büyük gelişmeler olduğunu ifade eden Destici, “Yerli savunma sanayiindeki gelişmeler hepimizin yüzünü güldürmüştür. Keşke Türkiye bugüne kadar savunma sanayii konusunda daha yerli ve daha milli düzeylere çıkarmış olsaydı. Ama bugün yüzde 70'lere çıkmış oranlar var. İnşallah yüzde 90'lara çıkacak bu oran. Ama bütün sanayi dallarında olduğu gibi küreselleşmenin de ortasındayız” ifadelerini kullandı.

“Bu süreçlerin şeffaf yürütülmesi lazım”

Kanal İstanbul'da sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğinin belirten Destici, “Bu tip projelerde kamuoyunun iyi bilgilendirilmesi lazım. Bu süreçlerin şeffaf yürütülmesi lazım. Bu projenin toplumda tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye ve Türk milleti adına yapılıyor” şeklinde konuştu.

Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam katıldığı bir programda Kanal İstanbul referandumundan ‘Evet' çıksa bile karşı çıkacağı sözlerini de eleştirerek, milletin kararlarına saygılı olunması gerektiğini vurguladı.