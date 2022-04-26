BBP Keçiören İlçe Başkanı Kaya'dan 250 aileye nakit destek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, Ramazan'ın dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, ihtiyaç sahibi 250 aileye 50 bin lira tutarında nakdi destek sağladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Şenyuva Mahallesi'nde iftar yemeğine katılan Kaya, daha sonra ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti. Muhammed Kaya, destek için ayırdıkları bütçeyi ailelere eşit olarak paylaştırdı. İhtiyaç sahibi 250 aileye 50 bin lira tutarında nakit destek sağlayan Kaya, “Ramazan paylaştıkça güzeldir” dedi. Ramazan'ın dayanışma ayı olduğuna işaret eden Kaya, daha önce de 250 aileye erzak yardımında bulunduklarını söyledi.

“Genel Başkanımız halkının sözde değil özde yanındadır”

BBP Keçiören İlçe Başkanı Kaya, "Genel Başkanımız Mustafa Destici halkının daima sözde değil özde yanındadır. Bizler davamızı ödenek almadan uzun yıllardır layığı ile sürdüren bir partiyiz” dedi.

Büyük Birlik Partisi'nin sadece kendi içinde topladığı aidatlar ile davasına sahip çıktığının altını çizen Kaya şunları söyledi:

“Büyük Birlik Partisi olarak yönetimimizden aldığımız aidatlar ile davamızı sürdürürken, Ramazan ayı vesilesiyle 250 aileye erzak yardımında bulunduk. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız Mustafa Destici, Keçiören'de Şenyuva Mahallemize gelerek iftar yemeğini bir ailemizde gerçekleştirdi. O gün gördüğüm gerçek ihtiyaç sahipleri bizleri harekete geçirdi ve uygun gördüğümüz kendi imkanlarımız dahilindeki 50 bin lira parayı öncelik olarak gecekondulardan başlayarak dağıttık. Ayrıca bu hafta Keçiören İlçe binamızın önünde 500 kişilik bir iftar yemeği gerçekleştirdik. Ramazan paylaştıkça güzeldir.”

Geçtiğimiz aylarda göreve gelen BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, kısa sürede hızlı bir şekilde üye sayısı artışı sağlamıştı.