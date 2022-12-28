BBP lideri Destici: “Altılı Masanın içerisinde bir de ikili masa var”

Aslında karar vericinin ikili masa olduğunu da gördük” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında basın açıklaması yaptı. Destici'nin gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in buluşması, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın erken seçime ilişkin açıklamaları yer aldı. Bir gazetecinin Kılıçdaroğlu ve Akşener'in sürpriz buluşmasını sorması üzerine Destici, “Altılı Masanın içerisinde bir de ikili masa var. Aslında karar vericinin ikili masa olduğunu da gördük. Dünkü görüşmede adaylık meselesinin yüzde yüz konuşulduğunu düşünüyorum. Akşener'in çok net bir şekilde Kemal Bey'e kendisinin aday olması halinde seçimi kaybetme risklerinin bulunduğunu ve bunu bir kez daha düşünmesi gerektiğini hatırlattığını düşünüyorum. Fakat Kemal Bey'in adaylık konusunda geri adım atmaya hiç niyetinin olmadığını da biliyoruz, bu bilgi artık” ifadelerini kullandı.

“Artık Altılı Masa ruhunu kaybetti”

Aslında Altılı Masanın 'yedili ittifak' olduğunu söyleyen Destici, “Artık masa ruhunu kaybetti. Masanın dağılması da artık an meselesidir. Çünkü aynı amaca yürümüyorlar. Masanın siyasi partilerinden birisinin genel başkanı, daha hiçbir konuda mutabakata varamadıklarını açıkladı. Bunca yemek, bunca görüşme demek ki hakikaten Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamalarına bakarsanız, demek ki vaziyet bundan ibaretmiş. Daha bir yol alamadıklarını gösteriyor. Altılı Masada cumhurbaşkanlığı adaylığı dışında da kıyasıya bir milletvekili pazarlığı ve seçimi kazanma hallerinde de bakanlık ve bürokrasi pazarlığının yapıldığına da şahitlik ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Nisanda seçim diye bir şey şu anda Cumhur İttifakı'nın ya da Türkiye'nin gündeminde yok”

Yine bir gazetecinin CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın erken seçime ilişkin açıklamalarını sorması üzerine Destici, “Bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Zaten seçim mayıstan önce olmayacak, bunu kendileri de biliyor. Dolayısıyla nisanda seçim diye bir şey şu anda Cumhur İttifakı'nın ya da Türkiye'nin gündeminde yok. Seçim muhtemeldir ki zamanında, yoksa da en fazla bir ay öncesinde gerçekleşebilir. Orada da bir Meclis seçim kararı alabiliyor. Meclis seçim kararı aldığında 3 aylık bir zaman dilimi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız seçim kararı alırsa diyelim ki 13 Mart'ta seçim kararı aldı, 14 Mayıs'ta seçim yapılabiliyor” açıklamasında bulundu.