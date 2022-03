BBP lideri Destici: "(Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metni hakkında) Bu metin üzerinde bile uzlaşamayacaklar”

Bu metin üzerinde bile uzlaşamayacaklar. Çünkü ileriye dönük atıflar var. Üzerinde uzlaşmaları asla mümkün değildir. Hepsinin ayrı durduğu yer var, siyasi pozisyon var” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde gündeme dair değerlendirmelerde bulunduğu bir basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'nın Türkiye ile tarihsel bağları olduğunu söyleyen Destici, “Şu anda Ukrayna halkının yaşadığı acı, gözyaşı ve ölümlerden dolayı üzgünüz. Emperyalist Rusya devletinin saldırılarını, işgal girişimini reddediyor, kınıyor ve lanetliyoruz. Dost Ukrayna halkına geçmiş olsun dileklerini ve kaybettikleri için başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bütün temennimiz, bu savaşın, işgal girişiminin sona ermesi, sürdürülen müzakerelerden sonuç alınarak barışın tesis edilmesi” diye konuştu.

Ortada bir savaş durumu olduğunu söyleyen Destici, buradaki durumun iç siyasete malzeme yapılmaması gerektiğini söyledi. Savaşa dair her ihtimalin değerlendirilmesinin gerektiğini söyleyen Destici, Türkiye'nin her alanda kendi kendine yetebilecek bir konuma gelmesi gerektiğine dikkat çekti. NATO'nun ABD'nin dünya üzerindeki bekçisi konumuna geldiğini ifade eden Destici NATO'nun bir an önce asli görevine dönmesi gerektiğini söyledi.

“Artık Rusya hiçbir konuda hak iddia edecek konumda değildir”

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından konuşulacak herhangi haklı sebebinin kalmadığını söyleyen Mustafa Destici, “Bugün Rusya'nın dile getirdiği gerekçelerin ve Rusya'nın endişelerinin haklı yönlerini konuşabilirdik. Ancak Ukrayna sınırlarından Rus askerlerin girmesi, şehirlerin bombalanması ve sivil ölümleri bu tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapatmıştır. Artık Rusya hiçbir konuda hak iddia edecek konumda değildir. Çünkü savaşı, ölümü ve işgali tercih etmiştir” diye konuştu.

6 siyasi partinin açıkladığı ve imzaladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hakkında değerlendirmelerde bulunan Destici şunları kaydetti:

“Aslında kamuoyuna ciddi bir çalışma sunulacağına dair herhangi bir beklentim yok. Ancak açıklanan metni incelediğimizde, halkın oyları ile değiştirilen eski sistemin zayıf noktalarının ve neden olduğu aksaklıkların analiz bile edilmediğini, eski sistemin yerine sunulan alternatifin, darbecilerin yaptığı 1980 Anayasasının kötü bir kopyası olduğunu gördük. Siyaset ve yönetim bilimi; dünyadaki konjonktür ve Türkiye'nin bu konjonktürde nerede konumlanması gerektiğine dair herhangi bir durum tespiti yapılmamış, tamamen günlük politik tartışmalar üzerinden bir hareket noktası belirlenip, zaten uygulanması da mümkün olmayan bir metin ortaya konmuş görünüyor. Evet imza attılar ama yarın ola ki milletimiz yetkiyi verdi. Bu metin üzerinde bile uzlaşamayacaklar. Çünkü ileriye dönük atıflar var. Üzerinde uzlaşmaları asla mümkün değildir. Hepsinin ayrı durduğu yer var, siyasi pozisyon var. Bir de arkada duran, gözükmeyen PKK'nın siyasi uzantısı var. CHP üzerinden ilişkilerini devam ettiriyorlar.”