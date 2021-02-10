BBP lideri Destici'den DP Genel Başkanı Uysal'a 'yeni anayasa' ziyareti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet, 'yeni anayasa' görüşmeleri kapsamında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Destici, "Hepimiz bir gayret göstererek Türkiye'yi bu darbe anayasasından nasıl kurtarırız, orada bir gayret göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, beraberindeki heyetle birlikte Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan DP Genel Başkanı Uysal, BBP'nin Türkiye siyasetinde bir denge unsuru olduğunun altını çizerek, “Bizler de bugünün problemlerini özellikle bölgemizde cereyan eden, pek çok meydan okumayla ülkemizi, devletimizi, milli güvenliğimizi tehdit edecek olayların yaşandığı böyle bir dönemde daha farklı bir perdeden memleketin meselelerine bakma ihtiyacımız var. Bu çerçevede konjonktürel, aktüel tüm meseleleri konuştuk. Ama özellikle Sayın Erdoğan'ın yeni bir anayasa sözüyle beraber siyasetin bir tartışması var. Bütün bunları değerlendirdik. Kendi açımızdan açık yüreklilikle ifade ediyoruz" diye konuştu.

“Hepimizin Türkiye'yi bu darbe anayasasından nasıl kurtarırız, orada bir gayret göstermemiz gerektiğini düşünüyorum”

BBP Genel Başkanı Destici ise şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın bir anayasa çağrısı oldu. Biz bunu önemsiyoruz. Önemsemenin de ötesinde samimi buluyoruz. Samimi bulmakla birlikte değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak görüyoruz. Bu mevsim de böyle geçsin, bu dönem de böyle bitsin, bir seçim de böyle geçsin demeden hepimiz bir gayret göstererek Türkiye'yi bu darbe anayasasından nasıl kurtarırız, orada bir gayret göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu süreç ve sürecin sonuna geldiğimizde kimin bu sürece samimi olarak katkı verdiği, kimin bu süreçten geri durduğu milletimiz tarafından mutlaka değerlendirilecektir. Bir kırmızı çizgisi var her partinin, bizim de var. Ama kırmızı çizgileri konuşmak yerine, öncelikleri konuşmak yerine bir araya gelip böyle konuşabilmeyi çok önemsiyoruz. Dili çok önemsiyoruz. Siyasette bu kızgınlığın, bu öfkenin, bu kamplaşmanın, bu ayrışmanın Türkiye'ye bir faydası olmadığını görüyoruz."

“Türkiye siyasi partiler yasası demokratikleştirilmeden pek çok şey çözülemez”

Herkesin istediği ittifak cephesinde durabileceğini belirten Destici, "Hangi ittifakta olursak olalım eğer Türkiye'nin birliğini istiyorsak, Türkiye'nin bütünlüğünü istiyorsak, milletin istiklalini ve istikbalinin yanındaysak, milletin güvenliğini, özgürlüğünü, refahını istiyorsak, her şeyden önce adaletli bir yönetim istiyorsak onun için de bunu sağlamak için bir araya gelip konuşabilmeliyiz diye düşünüyorum. Diğer siyasi partilerimiz de bu sürece olumlu yaklaşırlar ve güzel bir anayasayı tüm tarafların katılımıyla yaparız diye ümit ediyorum. BBP olarak iyi niyetimizle bu çabamıza devam edeceğiz. Anayasadan önce ivedi olan konular da var. Hükümetin gündeminde olan yargı ve ekonomi reformu var. Daha önemlisi seçim kanunu ve siyasi partiler yasası. Bir kere daha altını çizerek söylüyorum; Türkiye siyasi partiler yasası demokratikleştirilmeden pek çok şey çözülemez" diye konuştu.