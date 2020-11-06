BBP'de başkanlık divanında görev bölümü yapıldı

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Başkanlık Divanında yeni görev dağılımı yapıldı.

Büyük Birlik Partisi'nde Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında parti genel merkezinde yapılan toplantıda, başkanlık divanı üyeleri arasında görev dağılımı gerçekleştirildi.

Başkanlık divanında görev bölümü şu isimlerden oluştu:

Genel Sekreter - Üzeyir Tunç

Seçim ve Siyasi işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, İletişim ve Medya İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan , Eğitim ve Arge İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sultan Selim Şimşek

Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Tüfekci, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Aslan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Mahmut Yardımoğlu, Sosyal Politikalardan ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Kadın, Aile, Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayan

Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tarık Sarı, Teşkilat ve STK'lardan sorumlu Divan Üyesi Mahir Alay, Propaganda ve Tanıtım İşlerinden Sorumlu Divan Üyesi Muhittin Açıcı, Şehir ve Çevre İşlerinden Sorumlu Divan Üyesi Alaattin Çakır, Kardeş ve Akraba Topluluklarından Sorumlu Divan Üyesi Ünsal Karabulut, Sağlıktan Sorumlu Divan Üyesi Hüseyin Uysal .