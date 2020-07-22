Bebeğinizin doktor kontrollerini zamanında yaptırın

Bu konuda ailelerin daha duyarlı olmaları gerektiğini belirten SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Murat Altay, “Kalça çıkıkları eğer küçük yaşlarda (2-3 aylık) teşhis konup tedavi başlanırsa basit bir bandaj ya da cihaz uygulaması ile tedavisi mümkün iken, ilerleyen yaşlarda teşhis konulan olgularda ağır cerrahi tedaviler gerekebilmektedir” dedi.

Kemik, eklem, kıkırdak ve kas dokularının çocuklar büyüdükçe geliştiği için uygulanan tedavilerin de buna göre planlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Murat Altay, “Erken tanı konulup tedavi edilen olgular neredeyse tamamen sorunsuz bir şekilde iyileşebilecek iken, tanı ve tedavisi gecikmiş olgularda bazen bir, bazen de tekrarlayan cerrahi tedaviler gerekebilmektedir. Hatta bazı hastalıklarda tanı ve tedavide gecikildiği takdirde düzeltilmesi mümkün olmayan kalıcı hasarlarla karşılaşılabilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Botoks ile çocuktaki yürüme zorlukları ya da bozukluklarının tedavi edilmesi mümkün olabilmektedir”

Çocuklarda en sık görülen ortopedik hastalıklar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Altay, “Kalça çıkıkları eğer küçük yaşlarda (2-3 aylık) teşhis konup tedavi başlanırsa basit bir bandaj ya da cihaz uygulaması ile tedavisi mümkün iken, ilerleyen yaşlarda teşhis konulan olgularda ağır cerrahi tedaviler gerekebilmektedir. Aynı şekilde doğuştan çarpık ayak hastalığında da, hastanın doğum sonrası ilk birkaç gün içinde bir ortopedi doktoru tarafından görülüp tedaviye başlanması halinde birkaç hafta boyunca uygulanacak olan alçı tedavisi ile başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Geciken olgularda yine tekrarlayan cerrahi operasyonların uygulanması gerekebilmektedir. Bir diğer sık karşılaştığımız hasta grubu olan serebral palsili (CP) hastalarda ise erken yaşlarda uygulanan Botulinum toksini (botoks) ile çocuktaki yürüme zorlukları ya da bozukluklarının tedavi edilmesi mümkün olabilmektedir. Yine aynı şekilde bu hasta grubunda da tanı ve tedavide gecikildiği takdirde bir takım kas ve kemik cerrahi işlemlerini uygulamak gerekmektedir” dedi.

“Kalça çıkığı taraması konusunda aileler daha duyarlı olmalı”

Çocukların ortopedik gelişiminde ailelerin dikkat etmesi gereken hususlara işaret eden Prof. Dr. Altay, “Öncelikle doğum sonrası artık ülkemizde rutin bir uygulama haline gelen kalça çıkığı taraması konusunda ailelerin daha duyarlı olmaları gerekmektedir. Yapılan test sonucunu mutlaka aile hekimleri ya da çocuğu takip eden çocuk uzmanına göstermeleri ve onların yönlendirmelerine uymaları büyük önem arz etmektedir. İlerleyen aylarda yürümede veya emeklemede gecikme, ayaklardaki içe veya dışa dönmeler, yürürken aksama, yaşıtlarına oranla sık ve kolay düşme gibi durumlarda da vakit kaybetmeden bir ortopedi hekimine muayene olmaları gerekmektedir” diye konuştu.

Aileleri kulaktan dolma ya da internet üzerinden edinilen bilgilere dayanarak hareket etmemeleri konusunda uyaran Altay, erken teşhis edildiğinde çocuklarda gözlenen ortopedik rahatsızlıkların çok büyük bir kısmının tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.