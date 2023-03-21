Bedensel Engelli Halter sporcuları 5 kupa ile döndüler

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Spor Kulübü Bedensel Engelliler Halter sporcuları Türkiye Halter Şampiyonası'ndan beş kupa ile dönerek büyük başarı elde ettiler.

Türkiye Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Aydın Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Şampiyonada gençler ve büyükler kadınlar ve erkek olmak üzere sporcular kıyasıya mücadele etti. Kadınlar 41, 45, 50, 55, 61, 67, 73, 79, 86, 86+ sıkletlerinde, erkekler ise 49, 54, 59, 65, 72, 80, 88, 97, 107, 107+ sıkletlerinde mücadele etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bedensel Engelliler Halter sporcularından Üzeyir Karakoç Türkiye Birincisi, Gamze Sayar Türkiye ikincisi, Ceren Ayça Albayrak, Haydar Ayar, Ramazan Karakaya Türkiye üçüncüsü oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bedensel Engelliler Halter sporcularını elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederek, başarılar diledi.