Belarus Büyükelçisi Viktor Rybak ASO 1. OSB'yi ziyaret etti

Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Türkiye ve Belarus arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği fırsatlarının görüşüldüğü ziyarette, sanayi ve üretim olmak üzere oluşturulabilecek projeler masaya yatırıldı.

ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete Büyükelçi Viktor Rybak ve Ticaret Müşaviri Ruslan Kizeleviç'in yanı sıra ASO 1. OSB Başkan Vekili Mustafa Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık ve Müdür Yardımcısı Kamil Sunal katıldı. Konuk Büyükelçiye ASO 1. OSB'de yürütülen faaliyetler ve gerçekleştirilen projeler hakkında bilgiler veren Akdaş, ”ASO 1. OSB, bin hektarlık alan üzerinde 6 ayrı kısımda, 30 ayrı sektörde faaliyet gösteren 331 sanayi parselinden oluşan Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumsal organize sanayi bölgelerinden biridir. Bölgemiz Türkiye'nin ekonomisine 6 milyar dolar katkı sağlayan, yaklaşık 50 bin kişinin çalıştığı bir sanayi şehri haline gelmiştir. Bugün gerçekleştirilen ziyaretin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Belarus'dan yatırım daveti

Büyükelçi Viktor Rybak, Türkiye ile her alanda ilişkilerin gelişmesinin kendileri için de büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin Belarus'taki en büyük beş yatırımcıdan biri olduğunu belirten Rybak, ”Ülkemizde 130'dan fazla yatırımı olan Türk şirket bulunmaktadır. Şu anda ülkemizde Türk yatırımcılara Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgelerini örnek alarak özel alanlar sunuyoruz. İşbirliği yapmak isteyen tüm Türk şirketlerini Belarus'ta görmekten memnuniyet duyacağız ”diye konuştu.

Program, bölgede yer alan firmaların üretim tesislerinin detaylı bir şekilde gezilmesiyle sona erdi.