Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko'yu resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen karşılama töreninde, konuk Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Atlı Birlikleri eşliğinde Külliyeye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşını Külliye girişinde karşıladı. Liderlerin tören alanındaki yerlerini almalarından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko, tören kıtasını Türkçe “Merhaba asker” diye selamladı. Erdoğan ve Lukashenko iki ülke bayraklarının bulunduğu merdivenlerde poz verdikten sonra tören sona erdi.

Erdoğan ve Lukashenko, başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.