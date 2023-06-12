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Belediye Derincespor TFF 2. Lig'e yükseldi

TFF 3.

Lig play-off final maçında Orduspor ile Belediye Derincespor Ankara Eryaman stadında karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanan müsabakada Belediye Derincespor, 52 Orduspor FK'yı penaltı atışlarında 5-4 yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Emre Eyisoy, Ogün Kamacı


Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Berkay Çakır (Yiğit Demir dk. 111 ?), Muhammet Fatih Yıldırım, Abdulkerim Canlı, İlker Cihan, Tayfun Kırca (Bertuğ Başdemir dk. 66), Mehmet Tosun (Erdi Can Şehit dk. 100 ?), Furkan Gedik (Eren Bayraktar dk. 111 ?), Ahmet Keleş (Tarık Mayhoş dk. 66), Uğurcan Bekçi (Okan Baydemir dk. 74), Uğurcan İkikardeş


Yedekler: Furkan Yardım


Teknik Direktör: Özgür Çetiner


52 Orduspor FK: Taha Ayan, Sinan Morgil (Abdullah Sezgin dk 29), Yalçın Eycan Kaya, Nazmi Candoğan (Emir Uzun dk. 120 ?), Erhan Karayer, Sergen İlhan, Muhlis İstemi (Gökhan Erdöl dk.79), Sefa Küpeli (Veysel Sönmezsoy dk. 101 ?), İrfan Başaran (Özgen Erdem dk. 80), Batuhan Er, Nevzat Bilen


Yedekler: Mikail Keskin, Ahmet Baha Bilgin


Teknik Direktör: Yavuz İncedal


Goller: Özgen Erdem (dk. 82 k.k.), Batuhan Er (dk. 65 pen) (52 Orduspor FK)


Sar kartlar: Ahmet Keleş, (Belediye Derincespor), Sergen İlhan, Eycan Kaya, Erhan Kareyer, Sefa Küpeli (52 Orduspor FK)

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