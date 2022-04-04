Belediye, fırtınalı Başkent gününde de teyakkuzdaydı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Başkent için yapılan fırtına uyarısı sonrası teyakkuza geçti. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tüm birimleri harekete geçirerek kent genelinde önlemlerini artırdı. Büyükşehir ekipleri; çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, trafik lamba direkleri, sinyalizasyon ve çeşitli malzemelerin fırtınayla birlikte uçarak ulaşımı olumsuz etkilememesi ve aynı zamanda can ve mal kaybını önlemek için sahada yoğun mesai harcadı. ABB, 3 Nisan Pazar günü saatte 90 kilometre hıza kadar ulaşan fırtına sonrası 112 Acil Çağrı, Başkent 153 ve sosyal medyadan gelen tüm ihbarları dikkate alarak, ekiplerini yönlendirdi. AKOM'A ulaşan ihbar sayısının 56 olduğu Başkent'te herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.