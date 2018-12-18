Resmi nüfusu 142 bin olan ancak yaşayan nüfusu 150 bine yaklaşan Pursaklar'da vatandaşın işlerini tek bir merkezde yapabilmesi, belediye birimlerinin daha etkin hizmet üretmesi için yeni bir hizmet binası inşa edildi. Her geçen yıl büyüyen ve hizmet alanı genişleyen Pursaklar'da yeni bir hizmet binası Emek Caddesi üzerinde yapıldı.

7 bin 500 metre kare alan üzerine 10 kat olarak inşa edilen Belediye Hizmet Binasında sona gelindi. Vatandaşın işini kolaylaştırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için bütün birimlerin aynı binada toplanacağı, meclis, encümen ve grup toplantılarının geniş solanlarda yapılabileceği, 160 kişilik konferans salonlarının bulunduğu, 200 kişilik yemekhanenin yer aldığı, 50 araçlık kapalı ve 150 araçlık açık otoparkın bulunduğu yeni belediye hizmet binası, büyük bir ihtiyaca cevap verecek. Selçuklu ve modern mimari ile tasarlanan Belediye Hizmet Binası projesi en az 50 yıllık ihtiyacı karşılayabilecek şekilde düşünülerek yapıldı.

“Önceliğimiz hemşehrilerimiz oldu”

İnşaat hakkında değerlendirme yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin şunları söyledi:

"Önceliğimiz her zaman hemşehrilerimizin ihtiyacı oldu. Kültür merkezleri, dede torun evleri, nezaket okulları, hanım evleri, gençlik merkezi, spor salonları, muhtarlık binaları, kapalı pazar alanları, parklar, halı sahalar, yürüyüş yolları, sağlık merkezleri gibi çok sayıda fiziki mekanlar yaptık. Belediye binamız en sona kaldı. Bu dönem belediye hizmet binamızı da inşa ettik. İnşallah bütün birimlerimiz hemşehrilerimize tek merkezde daha rahat hizmet verip, hemşehrilerimizin işini kolaylaştıracak. İlçemiz için hayırlı olsun.”

Otopark sıkıntısı yaşanmayacak

Pursaklar Belediyesi Hizmet Binasında; belediyenin tüm müdürlükleri ile encümen ve meclis toplantı-grup odaları, 160 kişilik konferans salonu, 200 kişilik yemekhane, 50 araçlık kapalı, 150 araçlık açık otopark ve büyük bir arşiv yer alıyor. Selçuklu-Türk mimari tasarım unsurları esas alınarak inşa edilen Belediye Hizmet Binasının yakın bir tarihte hizmete açılması planlanıyor.