Belediye müteahhidinin yaptığı işte kontrol muhtarlarda

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 17 ilçeyi kapsayan ziyaretleri sürüyor. Başkan Yavaş, “Müteahhidin yaptığı işlerde artık kontrol muhtarın” dedi.

Daha önce Beypazarı, Mamak, Nallıhan ve Güdül muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Yavaş, Gölbaşı ve Bala'da muhtarlarla buluşarak fikir alışverişinde bulundu. Muhtarların sorunlarını tek tek dinleyerek, sorunların çözümü konusunda yetkililere talimat veren Yavaş, Gölbaşı programının ardından Mogan Gölü kenarındaki sanat atölyelerini ziyaret etti. Seçim süresince Ankara'yı birlikte yönetme sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Yavaş, “Köylerinizle, mahallelerinizle ilgili taleplerinizi bildirdiniz. Bugün taleplerinizi dinlemeye devam edeceğiz. Sizlere duyurmak istediğim birkaç konu var. 2-3 yıl içinde bütün köylerde musluktan su akacak. Ayrıca köylerimizde açıktan akan kanal olmamasını ve yollarının pırıl pırıl olmasını istiyoruz. Buraya gelirken ‘Hangi köyden ne kadar oy aldık, ona göre hizmet edelim' demedik. Bir köyde 3 aylık bir bebek varsa ve bu sorunlar devam ediyorsa burada başka hiçbir şeyin hesabı yapılamaz. Bu yüzden su deposu olmayan köy kalmayacak. Bunları toplu ihale edeceğiz. Köylerimize giden grup yollarını uzun ömürlü olsun diye betona çevireceğiz. Bazı bağlantı yollarını da asfaltlayarak yolları tamamlayacağız. Planımızı yapacağız, önümüzdeki Mart ayına yetişecek şekilde kışın ihaleye çıkacağız” dedi.

Başkan Yavaş, bir yandan tasarruf çalışmalarını sürdürürken bir yandan da gelirlerini artırmaya çalıştıklarını ve hizmetlerini aksatmamaya özen gösterdiklerini ifade etti. Büyükşehir Belediye Meclisinde bütçe görüşmelerinin sürdüğünü anımsatan Yavaş, “Ayağımızı yorganımıza göre uzatarak hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Köy içi imar problemine çözüm

Köy içi imar sorununun çözüldüğünü belirten Başkan Yavaş, “Sadece köy içiyle sınırlı kalmak suretiyle 11 tip ev projesi hazırladık. İrili ufaklı tek kat, iki kat, üç kat, bunları belediyede göreceksiniz. Bunların projeleri onaylanmış. Elektrik projesine, betonarme projesine kimse para ödemeyecek. Sadece ilçe belediyeleriyle konuşacağız ve yapabilecekleri indirimler varsa onlara da indirim yaptırmak suretiyle köyde ev yapmak isteyenlerin önünü açacağız. En az 70-80 bin lira proje masrafından kurtulmuş olunacak” diye konuştu.

Büyükşehirden kömür yerine gaz parası

Yapılan yardımlar konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş, “Köylere kömür dağıtmaya başladık. Doğalgazı olan yerlerde doğalgaz firması ile görüştük. Kömür vermek yerine, kömür parası yerine, gaz alalım biz onlara her yıl o da 2-3 ay idare eder. Yılbaşında Halk Kart uygulamasına geçiyoruz. Sizlerden bu konuda yardım istiyoruz. Yardım alan kişilerin tespitini iyi yapalım. İhtiyacı olmayanı tespit edelim ki yardıma daha çok ihtiyacı olana daha fazla yardım edelim” ifadelerini kullandı.

Müteahhitlere muhtar onayı

Ankara Büyükşehir Belediyesine muhtarların ulaşımını kolaylaştıracak mobil uygulamadan bahseden Başkan Yavaş, “Telefondan köyde afet, yangın gibi acil durumda tek bir tuşla bize ulaşacaksınız. Görüntülü, sesli, fotoğraflı, nasıl isterseniz hepsi bize ulaşacak. Anında da biz size döneceğiz. Bununla ilgili daire amirlerimize bilgi verilecek. Dolayısıyla belediyeye ulaşamıyorum işi ortadan kalkıyor. Ben göreceğim, hangi muhtarım kimse mesaj atmış, hangi birime gitmiş ve ne olmuş hepsini göreceğim. Zaman zaman ASKİ ve Fen İşleri Dairesi sizin mahallelerinizde, köylerinizde ihaleler yapıyor. Bu ihalelerle ilgili ‘Bu müteahhit geldi. Benim köyümün kanalını suyunu istediğimiz gibi yaptı. Ben bunu onaylıyorum' diye sizden imza almadıkça parasını ödemeyeceğiz. Çünkü, müteahhitler genelde işi geçiştiriyor, muhtara da ‘sanane' diyor. Bizim de haberimiz olmuyor. Artık haberimiz olacak, ona göre ödeyeceğiz. Müteahhidin yaptığı işlerde kontrol artık muhtarda” dedi.

Sulu tarım projesinde demo üretim başlıyor

Seçim vaatleri arasında yer alan Gölbaşı-Bala arasında sulu tarım projesini hatırlatan Başkan Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gelecek sene Gerede Projesi'nin devreye girmesiyle birlikte Kızılırmak Suyu boşa çıkacak. Ancak bu suyun belirli zamanlarda akıtılması gerekiyor. Biz de suyun boşa akıtılmaması için Gölbaşı-Bala arasında sulu tarım projesini devreye sokmayı düşünüyoruz. 5 bin dönümlük alanda demo üretime başlıyoruz. Yakın köyler gelsin, sulu tarımı görsün istiyoruz. Domatesinden biberine bütün sebzeler yetişecek burada. Alanın bir kısmı meyve, bir kısmı buğday ve bir kısmı da sulu tarım olarak hazırlanıyor. Gölbaşı ve Bala'nın bütün köyleri sulu tarıma geçsin istiyoruz.”