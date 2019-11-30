Belediyecilik ve Marka Şehirler, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nda ele alındı

Ankara Ticaret Odasının (ATO), dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nın (UAMB) ikinci gününe belediyecilik ve marka şehirler konuları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın katıldığı panellerde ele alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Marka Şehirler" başlıklı panelde Ankara'da kültür mirası birçok müze ve tarihi bina bulunduğunu belirterek, marka şehir olabilmek için öncelikle bu yerel değerlerin farkına varılması gerektiğini kaydetti.

Marka olmanın yolunun farkındalık oluşturmaktan geçtiğini anlatan Yavaş, yöresel yemeklerin, geleneksel hikâyelerin, masalların, folklorun ve müziklerin bu anlamda önemli olduğunu söyledi. Yavaş, "Ankara'nın marka olmasını istiyorsak yerel değerlerimizin farkına varmalıyız. Ankara komşularından göç alarak tam anlamıyla bir İç Anadolu kenti haline geldi. Bu kültürü birbirimizin hikâyelerini paylaşarak harmanlanıyor ve bir İç Anadolu markası oluyoruz” dedi.

Dünyada marka şehirlerin yarıştığını kaydeden Yavaş, Ankara'nın da bu yarışın içerisine dâhil olması gerektiğini söyledi. Yavaş, “Bu yarışa dâhil olmanın yolu üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının yan yana gelerek ortak bir yön çizmesiyle başlayacaktır. Bu nedenle öncelikle gençlerimizin Ankara'dan beyin göçüyle gitmelerinin önüne geçmemiz gerekiyor. Ankara Ticaret Odası, tüm meslek kuruluşlarıyla ortak akılda bir araya gelerek Ankara'nın pazarlayabileceği, üretebileceği, dünyaya tanıtabileceği ve bunun karşılığında milyonlarca turistin buraya gelebileceği bir düzen yaratabilir. Hem Ankara'da yaşayanların ekonomik olarak zenginleşmesi hem de Ankara'mızın daha da güzelleşmesi için marka kent olmalıyız” dedi.

Başkentin büyük önem taşıyan değerlerini bir araya getirerek öne çıkartmak gerektiğinin altını çizen Yavaş, "Hep beraber gençlerin aydınlık fikirleri ve iş dünyasının tecrübesiyle yan yana geldiğimiz zaman en güzelini yapacağımızdan hiç şüphem yok" dedi.

"Altındağ, ortak mirasımızdır”-

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da “Başkent ve Yerel Yönetimler” adlı panelde katılımcılara hitap etti. Ankara'da ilçe sınırlarının birbirine geçmiş bir şekilde bulunduğunu anlatan Başkan Balcı, “Altındağ'ı Ankara'mızın merkezi, Ankara'mızın kalbi olarak biz ifade ediyoruz. Ankara'nın marka üniversitelerinin bulunduğu, yüzlerce yıllık esnafının köklendiği, ticaret merkezi olan Altındağ, Ankara'nın marka değerlerinin onlarcasının bulunduğu bir merkez. Sekiz tane hala ayakta duran, durmaya devam eden ama biz gidip ziyaret edersek, biz sahip çıkarsak ayakta duran hanlar burada” diye konuştu.

Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eserinin Altındağ sınırları içerisinde bulunan Ulucanlar'daki Cenabı Ahmet Paşa Camisi olduğunu söyleyen Balcı, birçok Ankaralının etrafındaki tarihi dokudan haberdar olmadığını söyledi. Balcı, "Kültürel zenginlikleri ve Ankara'nın marka değerine katkıda bulunan eserleri ile Altındağ Ankara'nın açık hava müzesidir. Yeter ki keşfetmeyi isteyin ve zaman ayırın. Ankaralıların daha fazla ilgi göstermesini, daha çok vakit geçirmesini başta Ankara Kalesi olmak üzere hepinizi davet ediyorum. Bizim geçmişimiz, tarihimizin kalıntıları orada. Altındağ'ı ortak mirasımız olarak görüyoruz. Geçmişimize ne kadar çok sahip çıkarsak geleceğimize de o kadar sahip çıkmış oluruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte planladıkları birçok proje olduğunu söyleyen Balcı, tarihi eserlerin gün yüzüne çıkartılması, restore edilmesi, sokak sağlıklaştırmalarının yapılması ile daha fazla ziyaretçinin gelmesini sağlayacaklarını dile getirdi. Balcı, 400 civarında gecekondunun yıkıldığını ve bölgede kentsel dönüşümle birlikte tarihi yapıya uygun olarak tarihi eserlerin korunması ile bölgenin canlandırılması için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

ATO Başkanı Gürsel Baran, her iki panelin ardından Yavaş'a ve Balcı'ya plaket takdim etti.

Panele, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Uysallı, Nuh Acar, Süleyman Ekinci, Mehmet Fatih Çetinkaya ve çok sayıda ATO meclis ve komite üyesi katıl