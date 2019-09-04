BELMEK kayıtları başladı

Başkentli kadınların yoğun ilgi gösterdiği BELMEK'lerde 2019-2020 eğitim döneminde 6 ana bölgede 66 kurs merkezinde 31 farklı branşta eğitim verilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 yaş üzeri her yaş ve meslekten Başkentli kadının eğitim alması amacıyla açılan BELMEK'lerde kadınlar bir yandan meslek sahibi olurken, diğer yandan da sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışının da temel unsurlarından biri haline gelen belediyenin Meslek Edindirme Kursları, Türkiye'nin en büyük yetişkin eğitim merkezlerinden biri olarak da faaliyetlerini sürdürüyor. Dostluk, dayanışma ve güven duygusunu pekiştirme, boş zamanların verimli bir şekilde kullanımı gibi birçok etkisi olan BELMEK'lere sadece hobi için katılan kursiyerler de hobilerini mesleğe dönüştürerek, aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. BELMEK'ler her eğitim yılı içindeki kursiyer sayısı ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları başta olmak üzere 31 farklı branşta verdiği eğitimlerle hem nicelik hem de nitelik olarak Türkiye'nin diğer yerel yönetimlerine de örnek oluşturuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde kurs katılımcılarına Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. BELMEK kurslarına şehrin dört bir yanından 18 yaş üzeri her yaştan kadın yoğun ilgi gösterirken, bu kurslara katılan kadınlar girişimci olarak da iş hayatına katılıyor. Kurs süresince uygulamalı eğitim alan Başkentli hanımlar, el emeği göz nuru ürünlerini yıl sonu sergisiyle de sergileme imkanı buluyor.

Kayıt için nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı) ve öğrenim durumunu gösterir belge gerekiyor. BELMEK merkezleri adres ve telefonları şöyle:

"- Çankaya

Sağlık 1 Sokak No: 40 Kızılay

433 82 71

- Keçiören

Yeni Etlik Cad. Osmanlı İş Merkezi No: 20 Etlik

352 44 52

- Mamak

Şafaktepe Kültür Merkezi, Şafaktepe Mah. Tıp Fakültesi Cad. No: 59

320 56 17

- Sincan

Sincan İş Merkezi Vatan Cad. Otobüs Durağı Yanı

271 03 42

- Yenimahalle

Yeniçağ Mah. Ragıp Tüzün Cad. No:114

222 65 26

- Çayyolu

Mutlu Kent Mahallesi, 2074 Sok. No:10

235 78 69"

Büyükşehir Belediyesi Meclisinin aldığı kararla 2019-2020 yılında da BELMEK'lerde kayıt ücreti alınmayacak. Kurslarda Makine Nakışı, El Nakışı, Sim Sırma, İğne Oyası, Şiş Dantel, Tel Kırma, Dantel Anglez, Giyim, Mefruşat, Patchwork, Trikotaj, Yorganlama, Ahşap Boyama, Kumaş Boyama, İpek Pentur, Tezhip - Hat, Minyatür, Ebru, Çini, Seramik, Mozaik, Rölyef, Ahşap Rölyef, Taş Bebek, Takı Tasarımı, Gümüş İşlemeciliği, Turistik El Sanatları, Ev Ekonomisi (Yemek), Resim, Kilim, El Örgücülüğü branşları yer alacak.