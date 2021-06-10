BELMEK kursları yeniden açılıyor, kent gezileri başlıyor

Şehrini yakından tanımak isteyen Başkentliler için 15 Haziran'dan itibaren gezici otobüslerle ücretsiz kent gezileri düzenleyecek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kadınların meslek sahibi olmalarını sağlayan BELMEK kurslarını da yeniden açıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Başkentliler kadar yerli ve yabancı turistlerin Ankara tarihi ve kültürünü yakından tanıması için ücretsiz kent gezilerini yeniden düzenliyor. 15 Haziran 2021 Salı gününden itibaren başlayacak geziler ile Anıtkabir'den Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne (1. TBMM), Cumhuriyet Müzesi'nden (2. TBMM) Hacı Bayram Veli Camii ve Augustus Tapınağı'na, Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı'ndan Ankara Kalesi'ne kadar birçok yer otobüslerle gezdirilecek. İlçelere düzenlenecek kent gezileri yöresel halk pazarlarının kurulduğu günlere göre ayarlanırken bu gezilere katılmak isteyenler; ilçelerin tarihini, kültürünü, turistik ve manevi değerlerini öğrenmenin yanı sıra yöresel halk pazarlarında alışveriş yapmanın da keyfini yaşayacak. Korona virüs tedbirleri nedeniyle 20 kişilik gezici otobüslerle gerçekleştirilecek ücretsiz kent gezilerine, Başkent 153 üzerinden başvuru alınacak.

BELMEK kursları yoğun ilgi görüyor

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği BELMEK'e ait 59 kurs merkezinde 31 farklı branşta verilecek eğitimler, pandemi koşulları dikkate alınarak 14 Haziran'da başlıyor. 18 yaş üzeri her yaş ve meslekten Başkentli kadınlar BELMEK'lerde hobilerini mesleğe dönüştürerek, aile ekonomisine de katkı sağlıyor. Koronavirüs nedeniyle eğitimlere ara verilen kurslar için başvuruda bulunmak isteyenler şu telefon numaralarından 14 Haziran'a kadar kurslara kayıt yaptırabilecek:

Çankaya: (0312) 433 82 71, Çayyolu: (0312) 235 78 69, Keçiören: (0312) 352 44 52, Mamak: (0312) 320 56 17, Sincan: (0312) 271 03 42, Yenimahalle: (0312) 507 37 70