BELMEK kurslarının ilk mağazası açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELMEK'lerde eğitimlere katılan kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri, yeni kurulan S.S Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla satışa sunulacak. İlk mağazasını Emek'te açan BELMEK, haftanın 6 günü açık olacak.

Başkentli kadınların el becerilerini geliştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek ve meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla

hizmet veren BELMEK'lerde pandemi nedeniyle bir süre ara verilen eğitimlere 14 Haziran'da yeniden başlandı. Kurslara yoğun ilgi gösteren Başkentli kadınların el emeği göz nuru ürünleri bundan sonra yeni açılan BELMEK mağazasında satışa sunulacak. Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi mağazası, tüm yıl boyunca haftanın 6 günü 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Satıştan elde edilecek gelirin kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağını ifade eden Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ali Bozkurt, 25 yıllık bir rüyayı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu 25 yıllık bir rüyanın gerçekleşmesi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BELMEK'in usta öğreticilerinin ve kursiyerlerimizin kendi el emekleri ürünlerinin satışının gerçekleşeceği mağazaların ilkini açtık. Bu mağazaların daha da artmasını arzuluyoruz. İkinci mağazanın açılışını da Ulus Meydanı'nda yapacağız. Buradaki tadilat çalışmamız devam ediyor. Ayrıca bunun e-ticaret platformu altında gerekirse ilgililerin satış yapabileceği altyapıyı da oluşturduk" şeklinde konuştu.