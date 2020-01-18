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Bendevi Palandöken: “Karaoğlan'ın yol arkadaşını kaybettik”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Eski Başbakanlarımızdan Rahmetli Bülent Ecevit’in eşi ve siyasi hayattaki yol arkadaş, siyaset tarihimizin önemli isimlerinden Rahşan Ecevit’in vefatı için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Eski Başbakanlarımızdan Rahmetli Bülent Ecevit'in eşi ve siyasi hayattaki yol arkadaş, siyaset tarihimizin önemli isimlerinden Rahşan Ecevit'in vefatı için taziye mesajı yayımladı.


Eski Başbakanlarımızdan Rahmetli Bülent Ecevit'in eşi ve siyasi hayattaki yol arkadaş, siyaset tarihimizin önemli isimlerinden Rahşan Ecevit'in vefatı için taziye mesajı yayımladı.


TESK Genel Başkanı Palandöken mesajında, “Türk siyasetinin önemli isimlerinden Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi, DSP'nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit'in GATA'da tedavi görürken yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Türk siyasetinde vefa, sadakat ile mücadelesi denilince akla gelen Karaoğlan ismi ile anılan Bülent Ecevit'in yol arkadaşı Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve kuruculuğunu yaptığı parti teşkilatlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum” dedi. “Türk siyasetinin önemli isimlerinden Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi, DSP'nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit'in GATA'da tedavi görürken yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Türk siyasetinde vefa, sadakat ile mücadelesi denilince akla gelen Karaoğlan ismi ile anılan Bülent Ecevit'in yol arkadaşı Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve kuruculuğunu yaptığı parti teşkilatlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

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