Bendevi Palandöken'den plastik poşet açıklaması

Plastik poşet satan işletmelere çevrimiçi sistem ile satışlarını beyan etme zorunluluğu getirildiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İşletmelerin plastik poşet satışından herhangi bir kârı olmayacak" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, plastik poşet satan işletmelere çevrimiçi sistem ile satışlarını beyan etme zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Palandöken, "Plastik poşetlerin ücretli olması ile birlikte artık plastik poşet üreticileri ve satış noktaları, e-devlet üzerinden ya da interaktif vergi dairesi aracılığıyla satışlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na beyan edecek. İşletmelerin poşet satışından elde ettiği kâr, geri kazanım katılım payı ile birlikte Bakanlığın hesabına aktarılacak" ifadelerini kullandı.

"İşletmelerin plastik poşet satışından herhangi bir kârı olmayacak"

İşletmelerin beyanlarına göre ödenecek geri kazanım katılım payı tutarının bilgi sisteminde hesaplanacağını söyleyen Palandöken, "Ücretlendirmeye tabii plastik poşetlere ilişkin beyanlar üreticiler ve satış noktaları tarafından bir sonraki ayın 15'ine kadar sisteme bildirilmek zorunda. Satış noktaları tarafından yapılacak beyanlarda plastik poşetin temin edildiği firma bilgisi, poşetin maliyeti, satılan plastik poşet adedi ve birim fiyatı yer alacak. Satılan her plastik poşet için maliyet, vergi gibi zorunlu giderler düşülerek 15 kuruşluk geri kazanım katılım payı ile birlikte elde edilen kâr da bakanlık hesabına aktarılacak. Yani işletmelerin plastik poşet satışından herhangi bir kârı olmayacak" şeklinde konuştu.