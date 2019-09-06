İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Benim Altındağım" fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu

Altındağ Belediyesi, ‘ Benim Altındağım’ fotoğraf adlı yarışmanın kazananları ödüllerini aldı.

Altındağ Belediyesi, ‘ Benim Altındağım' fotoğraf adlı yarışmanın kazananları ödüllerini aldı.


Altındağ Belediyesi'nin ‘Benim Altındağım' adlı 500 kişinin katıldığı fotoğraf yarışmanın sonuçları belli oldu. Yarışmanın kazananları Ulucanlar Müzesi'nde ödüllerini aldı. Kazananlara ödüllerini Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve medya temsilcileri verdi. Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ fotoğraf yarışması önemli bir ivme kazandırdı. Bir çok insan bu fotoğraflara düşündü, taşındı, emek harcadı. Altındağ yarışmaya katılanların hafızasında önemli bir yer kayıt etti. Altındağ Ankara'nın kalbidir. Tarihi turizmi sanatı öne çıkaracağız, bunu da Altındağ insanlarıyla ve uzmanlarıyla yapacağız” şeklinde konuştu.


Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, çekilen fotoğrafların sergilendiği yeri gezdi. Tören sonunda kazananlar ve jüri üyeleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.