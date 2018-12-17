Berberlerden Taşdelen'e tam destek

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na üye Çankayalı berberler ile kahvaltıda buluştu. Vedat Dalokay Kokteyl Salonunda düzenlenen kahvaltıya katılım yüksek oldu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na üye Çankayalı berberler ile kahvaltıda buluştu. Vedat Dalokay Kokteyl Salonunda düzenlenen kahvaltıya katılım yüksek oldu. Kahvaltının ardından kısa bir konuşma yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bir kentin nabzı berberde atar, müşterileriniz size hem terapi olmaya hem tıraşını olmaya gelir. Ankara Ahiliğin merkezidir o nedenle Ankara esnafı farklıdır. Ahiliğin yanı sıra Hacı Bayramın sevgisi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadeleci ruhu işlemiştir bu topraklara. Sizlerin varlığı bu nedenle anlamlıdır” ifadelerinde bulundu.

Çankaya'da bulunan berber esnafının sorunlarına da bir bir değinen Taşdelen “Sizlerin var olması, yaşaması, dertlerinizin giderilmesi benim asli görevimdir. Camlara yapıştırılan düşük fiyat etiketlerine son vereceğiz, sizleri mağdur eden bu ucuzcu anlayışa Çankaya'da izin vermeyeceğiz. Biz belediye başkanı seçilene kadar rozetimizle gezeriz, seçildiğimiz gün ise parti rozetimizi çıkarır ve Türk Bayrağını takarız, çünkü artık bütün kentin belediye başkanısındır. Bu anlayışla hiç kimseyi ayrıştırmadan dili, dini, ırkı fark etmeden kime oy verdiğini önemsemeden işimizi yaptık. 4,5 yılda 1 milyonu aşkın insanımıza Ramazan çadırlarımızda iftar verdik, 218 devlet okulumuzun tadilatını gerçekleştirdik. Camilerimizin tamiratını yaptık. Okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, camiler Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı demedik, biz halk neredeyse orada olduk. Bizden önceki 680 milyonluk borcu ödedik, hiç borçlanmadık ve Çankaya Belediye tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdik. Bunu nasıl yaptın diye soruyorlar, biz doğru durduk ve kazandık, ben kör kuruşun hebasını yaptım" dedi.

BM İnsani Gelişmişlik Vakfı'nın Türkiye'nin İnsani Gelişmişlik Düzeyi En Gelişmiş İlçelerini açıkladığını hatırlatan Taşdelen, insani gelişmişlik endeksinde Çankaya'nın bütün Türkiye sıralamasında en ön sırasında olduğunu belirterek ilk 10 belediyenin Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler olduğuna da dikkat çekti.

Ankara Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara da yaptığı konuşmada yeniden aday gösterilen Taşdelen'e başarılar dileyerek, “Bu seçimlerde kendisini yeniden başkanımız olarak görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.