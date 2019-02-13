Beşir Göğüş Ödülü Ayla Çınaroğlu'nun oldu

Dil Derneğinin kurucu üyesi Beşir Göğüş adına her yıl verilen Türk Dili ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü'ne ‘Ormana Güzelleme' adlı şiir kitabı ile Ayla Çınaroğlu layık görüldü.

Dil Derneği tarafından derneğin kurucu üyesi Beşir Göğüş adına verilen Türk Dili ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü'ne ‘Ormana Güzelleme' adlı eseriyle Ayla Çınaroğlu layık görüldü. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Beşir Göğüş'ün ailesinin yanı sıra Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve Türkçe'ye gönül veren çok sayıda vatandaş katıldı.

2000 yılından bu yana dönüşümlü olarak Türkçe'nin gelişmesine ya da çocuk edebiyatına emek veren edebiyatçılara verilen ödül töreni bu yıl Beşir Göğüş'ün 104. doğum yılına denk geldi. Törende ödülünü Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve Beşir Göğüş'ün torunu Defne Ülgüray Anter'den alan Ayla Çınaroğlu, yazarak hayatta var olabildiğini ve yazmanın kendisini ayakta tuttuğunu söyledi.