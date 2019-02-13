İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşir Göğüş Ödülü Ayla Çınaroğlu'nun oldu

Dil Derneğinin kurucu üyesi Beşir Göğüş adına her yıl verilen Türk Dili ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü’ne ‘Ormana Güzelleme’ adlı şiir kitabı ile Ayla Çınaroğlu layık görüldü.

Dil Derneğinin kurucu üyesi Beşir Göğüş adına her yıl verilen Türk Dili ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü'ne ‘Ormana Güzelleme' adlı şiir kitabı ile Ayla Çınaroğlu layık görüldü.


Dil Derneği tarafından derneğin kurucu üyesi Beşir Göğüş adına verilen Türk Dili ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü'ne ‘Ormana Güzelleme' adlı eseriyle Ayla Çınaroğlu layık görüldü. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Beşir Göğüş'ün ailesinin yanı sıra Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve Türkçe'ye gönül veren çok sayıda vatandaş katıldı.


2000 yılından bu yana dönüşümlü olarak Türkçe'nin gelişmesine ya da çocuk edebiyatına emek veren edebiyatçılara verilen ödül töreni bu yıl Beşir Göğüş'ün 104. doğum yılına denk geldi. Törende ödülünü Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve Beşir Göğüş'ün torunu Defne Ülgüray Anter'den alan Ayla Çınaroğlu, yazarak hayatta var olabildiğini ve yazmanın kendisini ayakta tuttuğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.