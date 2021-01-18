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Beyaza bürünen Ankara Kalesi havadan görüntülendi

Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Ankara'nın sembolü olan Ankara Kalesi ve çevresi havadan görüntülendi.


Ankaralıların özlediği kar yağışı bugün başkentin tamamına yakınında etkisini gösterdi. Şehrin büyük bir kısmını etkisi altına alan ve öğle saatlerine kadar etkisini gösteren yağış sonrası başkent beyaza büründü. Ankara Kalesi, Hacı Bayram-ı Veli Cami ve eski Ankara evleri beyazla birleşince ortaya çıkan muhteşem manzara havadan görüntülendi.

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