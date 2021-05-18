Beypazarı Belediye Meclisi'nden İsrail, Çin, Myanmar ve Hindistan kınama

Başkent'in Beypazarı Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri Müslümanlara yönelik yaptığı zulümlere karşı kınadı.

Beypazarı Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri 17 Mayıs'ta yaptıkları Belediye Meclis toplantısında İsrail'i, Çin'i, Myanmar'ı ve Hindistan'ı Müslümanlara yönelik yaptığı zulümlerden ötürü kınadı. Yapılan açıklamada “Terör devleti İsrail'in üç semavi din için de kutsal kabul edilen ilk kıblemiz, ortak değerimiz Kudüs ve Filistin'deki Müslümanlara, Çin'in Uygur Türklerine, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara ve Hindistan'ın Keşmirli Müslümanlara yapılan zulümlere, Müslüman coğrafyalarda yaşayan mazlumların bir ateş çemberinin içine atan kabul edilemez mezalimi kınadı” ifadelerine yer verildi.