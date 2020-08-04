Beypazarı Belediyesi evde bakım hizmetleri

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Şefkat Eli Projesi Evde Bakım hizmetlerimizle yardıma muhtaç, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın ev temizliklerinden kişisel bakımlarına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.