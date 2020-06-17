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Beypazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz eşya ve giysi yardımını aralıksız olarak sürdürüyor.


Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri yardımseverlerin yaptığı eşya ve giysi yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, yüzlerce kişinin yüzünü güldürüyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Belediye olarak her zaman ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. Yardımsever vatandaşlarımızın bağışları ile de daha çok vatandaşımıza destek oluyoruz. Belediyemize ne kadar çok vatandaşımız bağışta bulunursa o kadar çok ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yüzünü güldürüyoruz. Bu sebeple yardımsever hemşehrilerimiz belediyemizle iletişime geçerek kullanılır durumda olan eşya ve giysilerini bizlere ulaştırarak yardımda bulunabilirler" dedi.

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