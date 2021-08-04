Beypazarı Belediyesi Veterinerlik Birimi ekiplerince sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemleri yapılıyor

Beypazarı Belediyesi Veterinerlik Birimi ekipleri sahipsiz, başıboş gezen sokak hayvanlarını Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'nde toplanarak müşahede altına alıp ön muayenelerinin ardından kısırlaştırma işlemleri yapılıyor.

Beypazarı Belediyesine bağlı veteriner hekim dahil toplam dört personel tarafından, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince kuduz aşıları ve iç-dış parazit uygulamaları tamamlanan hayvanlara küpe ve çip takma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan sahipsiz sokak hayvanları için mama ve su desteğini sürdürdüklerini belirterek, “Aynı zamanda sokakta yaşamını sürdüremeyecek ve güçten düşmüş hayvanların geçici hayvan bakımevimizde rehabilite edilene kadar bakımını sağlıyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor; biz Belediye olarak üzerimize düşen çalışmaları yerine getiriyoruz, vatandaşlarımızdan da sokak hayvanları konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.