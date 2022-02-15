Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden KDV Denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesiyle ilgili kararın Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte Beypazarı Belediyesi zabıta ekipleri, zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde KDV denetimine başladı.

Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol etti. Fahiş fiyat yansıtan veya etiket ile kasa fiyatları arasında fark bulunan işletmelere gerekli uyarılarda bulunuldu.

Denetimlere aralıksız devam ettiklerini anlatan Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından zabıta ekiplerimiz ilçede faaliyet gösteren market, bakkal ve diğer gıda maddesi satan işyerlerinde KDV indirimi denetimlerine başlamıştır. Ekiplerimiz ürünlerde etiket ve son kullanma tarihlerini kontrol etmektedir. Reyonlardan aldıkları ürünlerin kasa fişi ve reyon fişi arasındaki fiyatlarını da inceleyen ekiplerimiz, KDV indirimlerinin uygulanıp uygulanmadığını konusunda da titiz bir çalışma yürütmektedir. İş yerlerine bu konuda gerekli uyarıları yapan zabıta ekiplerimiz kurallara uymayan işletmeler hakkında da gerekli yasal işlemleri uygulayacaktır” dedi.