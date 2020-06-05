Beypazarı Belediyesi'nden camilerde temizlik çalışmaları

Beypazarı Belediyesi ekipleri, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ibadete kapanan ama yeni normalleşme süreciyle birlikte belirli vakitler ve Cuma namazlarında ibadete tekrar açılan camilerde temizlik ve sterilizasyon çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ibadethanelerdeki halı, kütüphane, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, ayakkabılık ve camlar baştan aşağı temizleniyor. Din görevlilerinden gelen taleplere göre temizlik programını oluşturan ekipler, ibadethanelerin temizlik çalışmalarına belirli periyotlarla devam ediyor.