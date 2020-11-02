İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beypazarı Belediyesi'nden vatandaşlara kışlık odun yardımı

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Beypazarı’nda yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz" dedi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Beypazarı'nda yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz" dedi.


Kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber doğacak olan ısınma ihtiyacını hesaba katan Beypazarı Belediyesi, kışlık yakacağı olmayan ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine yakacak odun yardımı yapmaya başladı.


Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü Marangozhane ekipleri kışlık odun hazırlama ve paketleme çalışmalarını sürdürerek ihtiyaç sahiplerinin ısınma ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai sarf ederken, marangozhanede kesilen odunlar paketlenerek tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazır hale getirilip, ulaştırılmaya başlanıldı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği Şefkat Eli Projemizi 6 yıldır başarıyla sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin evlerini ısıtmalarına katkıda bulunacağız. Beypazarı'nda yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Çalışmalarımıza destek veren tüm hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.