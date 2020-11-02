Beypazarı Belediyesi'nden vatandaşlara kışlık odun yardımı

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Beypazarı'nda yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz" dedi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber doğacak olan ısınma ihtiyacını hesaba katan Beypazarı Belediyesi, kışlık yakacağı olmayan ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine yakacak odun yardımı yapmaya başladı.

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü Marangozhane ekipleri kışlık odun hazırlama ve paketleme çalışmalarını sürdürerek ihtiyaç sahiplerinin ısınma ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai sarf ederken, marangozhanede kesilen odunlar paketlenerek tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazır hale getirilip, ulaştırılmaya başlanıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği Şefkat Eli Projemizi 6 yıldır başarıyla sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin evlerini ısıtmalarına katkıda bulunacağız. Beypazarı'nda yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Çalışmalarımıza destek veren tüm hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.