Beypazarı Belediyesi'nden vatandaşlara ‘Şefkat Eli'

Beypazarı Belediyesi, ‘Şefkat Eli' projesiyle vatandaşların evde bakım hizmetlerini karşılamaya devam ettiğini duyurdu.

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayamayan vatandaşların evde bakım hizmetlerini üstlenerek ev temizliği, kişisel bakım ve sosyal yardım anlamında tüm ihtiyaçlarına ‘Şefkat Eli' projesiyle yardımda bulunuyor. Beypazarı'nda yaşayan özellikle yaşlı vatandaşların eksikleri ve temizlik ihtiyaçları karşılanıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, sosyal ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayamayan yardıma muhtaç kişilere bu proje ile yalnız olmadıkları hatırlatılıyor.