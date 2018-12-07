Beypazarı Belediyesine özel ödül

Avrasya Proje Festivaline katılan projelerin ödülleri sahiplerine takdim ediliyor.

Söz konusu Festivalde Türsoy özel ödülüne layık görülen Beypazarı Belediye Başkanlığı öncülüğünde Tarih ve Kültür projesi olarak Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği koordinasyonunda hazırlanan, Hırkatepe Mahallesi'nde bulunan Gazi Gündüzalp Anıt Mezarının ihyasının da içinde bulunduğu, Tarihi alanın tamamını kapsayacak olan Gazi Gündüzalp Külliyesi ve Hırkatepe Mahallesi Yaşayan Şehir Müzesi Projesinin ödül töreni Beypazarı Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısı akabinde gerçekleşti.

Gerçekleştirilen toplantıya, Gagavuz Yeri Milletvekili İvana Köksal, Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Düsein Kasseinov, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği heyeti ve genel sekreteri İlyas Demirci, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Belediye Meclis Üyeleri, Keçiören Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Mustafa Araç ve Hırkatepeliler Derneği Başkanı Gündüzalp Ünal katıldı.

Hayri Özalp Başkanlık Konağı'nda Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a ödülünü, Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Düsein Kasseinov takdim etti.

Gagavuz Yeri Milletvekili İvana Köksal, yerel yönetimler olarak kardeş belediyecilik projeleriyle Türkiye'nin ulusalararası ilişkilerde yakaladığı başarıya katkı sunan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a Gagavuz Özerk Bölgesine ait yöresel hediyeler takdim etti.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan “Beypazarı'nı tanıtacak, her anlamda zenginleştirecek bu anlamlı ve milli projeyi hazırlayan Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin değerli yöneticilerine teşekkür ederim. Uluslararası alanda Türkiye'nin saygınlığını artırmak için gayret gösteriyoruz. Bizde Oğuz boyundan Avrupalı soydaşlarımızın yaşadığı Gagavuz Yerine bir proje yapılması konusunda bugün ki meclis gündemimize aldık. Buradan bunun müjdesini de vermiş olalım. VIII. Avrasya Proje Festivali kapsamında bizleri özel ödüle layık gören TÜRKSOY yetkililerine de huzurlarınız da teşekkür ediyorum'' dedi.