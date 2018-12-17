Beypazarı Belediyesinin yeni hizmet binası için çalışmalar başladı

Şehrin tarihi dokusuna uygun olarak projelendirilen yeni hizmet binasının yapılacağı alanda yıllardır faaliyet gösteren itfaiye binası, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin Şehir Mezarlığı yanına yaptığı yeni binasına taşındı. Mevcut belediye hizmet binasın yanındaki alanda eski binaların yıkımı, temel kazma ve hafriyat çalışmalarına başlandı.

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait olan parselde yapılacak olan yeni bina 10 bin 500 metrekarelik inşaat alanında 2 katı bodrum, 4 katı idari hizmet binası olmak üzere toplamda 6 kattan oluşacak. Yeni hizmet binasında günlük hizmetlerin hızlı bir şekilde verileceği servisler ve müdürlüklerin hizmet ofisleri bulunacak.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yeni hizmet binasının temelini önümüzdeki günlerde atmayı planladıkları kaydetti. Kaplan "İlçemizde birkaç noktada hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına tüm hizmetlerimizi tek çatı altında birleştireceğiz. Beypazarı halkı ve bizler için çok büyük önem taşıyan bu projeyi önümüzdeki yıl tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz. Halkımıza ve şehrimize yakışan, modern ve geleneksel çizginin bir arada olduğu bir yapı olacağı inancındayız. Sürekli büyüyen ve gelişen ilçemize yakışır, uzun yıllar ilçemize hizmet verecek yeni belediye binası şimdiden ilçemize hayırlı olsun" dedi.