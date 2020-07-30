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Beypazarı Devlet Hastanesinden ilginç sosyal mesafe önlemi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunmasının önemi artarken, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde ilginç bir önlem alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunmasının önemi artarken, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ilginç bir önlem alındı.


Beypazarı Devlet Hastanesi, çalışan personelin sosyal mesafeye dikkat etmesi için ilginç bir önlem aldı. Hastane yönetimi, personelini korumak amacıyla yemekhanede sarımsak seçeneği sundu. Böylece yenilecek bir diş sarımsak ile personeller arasında sosyal mesafenin korunması amaçlandı.


Öte yandan Beypazarı Devlet Hastanesinde çocuk hastalara moral desteği için odaların duvarları çizgi film karakterleri ile süslendi.

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