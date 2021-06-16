Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mesleki eğitimde 45. AR-GE merkezi oldu

Bu kapsamda oluşturulan AR-GE merkezlerinin 45'incisi Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kuruldu.

2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir son iki yılda yüzde 100 artarak 503 milyon 197 bin 847 TL'ye ulaşmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde üretim kapasitesini fikri mülkiyete yönlendirmek için altyapısı ve üretim kapasitesi güçlü Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde AR-GE merkezi kurmuştu. Halen 44 AR-GE merkezinde patent, faydalı model, tasarım ve marka üretim ve tescili çalışmalarına odaklanılırken, 45. AR-GE merkezi Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kuruldu. Liseyi ziyaret eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AR-GE merkezi müjdesini verdi. Özer'e ziyaretinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve yetkililer eşlik etti.

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ankara birincisi

Okulun altyapı ve laboratuvar imkânlarından oldukça memnun olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer şunları söyledi:

“Okulumuz Ankara'da döner sermaye kapsamında yapılan üretimde oldukça önemli başarılar elde etti. Covid-19 salgını ile mücadelede de çok önemli katkıları oldu. 2020 yılında 4 milyon 410 bin TL'lik üretimle Ankara'da birinci, Türkiye genelinde ise 11. sırada yer aldı. 2021 yılının ilk beş ayında da Türkiye 5.'si oldu. Bu başarılarından dolayı okul müdürümüzü, yöneticilerimizi, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Okulumuz eğitim verdiği tüm alanlarda üretim kapasitesini sürekli artırıyor. Öğrencilerimiz de aldıkları eğitimden oldukça memnun. Mezunlarımızın istihdam kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu duymaktan da büyük memnuniyet duydum. Bu nedenle 45. AR-GE merkezimizi bu okulumuzda açacağız. AR-GE merkezi olması nedeniyle bugün tespit ettiğimiz farklı alanlarda okulumuza ilave yatırımlar yapacağız. Okulumuzun bu kapsamda Türkiye'de ilk üç içerisinde yer alabilmesi için her türlü desteği sağlayacağız. Beypazarı'nda eğitimin kalitesinin artmasına verdikleri desteklerden dolayı Kaymakamımız Bilal Bozdemir'e ve Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu süreçleri başarılı bir şekilde sürdüren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Varım Numanoğlu, Ankara Milli Eğitim Müdürümüz turan Akpınar ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.”