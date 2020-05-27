Beypazarı Gençlik Merkezi'nden korona virüsle mücadeleye siperlik desteği

Çevre ilçelere de siperlik desteği sağlanan merkezde siperlikler, öncelikli olarak sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.

Beypazarı Gençlik Merkezi, korona virüsle mücadele kapsamında önemli bir sorumluluk üstlendi. Her gün merkezde üretilen yüzlerce siperlik, hem sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor hem de ilçede ve çevre ilçedeki vatandaşlara dağıtılıyor. Gençlik merkezi siperlik üretiminin yanı sıra üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. İlçede sokak hayvanları için mama desteği sağlanırken, vatandaşların morallerini yüksek tutmak adına birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.

"İnsanlara yardımcı olabilmek bizim için ayrı bir gurur kaynağı"

Siperlik üretimine ilişkin bilgiler veren Gençlik Merkezi ve aynı zamanda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Polat, ”Çevre ilçelerdeki sağlık çalışanlarımız için burada siperlik üretimi gerçekleştirdik. Günlük üretim sayımız yüz 150 civarında Beypazarı ve çevre ilçelerin siperliğini bizler üretiyoruz. İnsanlara yardımcı olabilmek bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Biz arkadaşlarımızla, birlikte burada farklı çalışmalar da yapıyoruz.İlahi gurubumuz Ramazan ayı boyunca mahalle mahalle dolaşıp vatandaşlara moral için ilahiler seslendirdi. Bayram'da hayvanlara mama desteğimiz hem de vatandaşlar için yapacağımız çalışmalarımız devam ediyor. Beypazarı Belediyesi ile birlikte gençlerin evden katılacağı yarışmalar düzenledik. İlerleyen süreçte yeni projelerle halkımızla birlikte bir şeyler yapmaya devam ediyoruz“ dedi.