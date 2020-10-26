Beypazarı Kaymakamlığı yeni hizmet binasına taşınıyor

Beypazarı Kaymakamlığı, vatandaşlarına daha kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmak amacıyla, vatandaşlarının yoğun olarak kullandığı kamu kurumlarını aynı çatı altında topluyor. İlçede bununa Hacıkara Mahallesi Anafartalar Sokak'ta adresinde yapılan yeni Kaymakamlık hizmet binasında 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Yeni hizmet binası ile kamu hizmetlerinin daha kolay ve hızlı yürütülmesinin yanı sıra vatandaşın işinin tek merkezden sağlanacağı vurgulayan Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, "Beypazarı'nın kıymetli insanları her şeyin en güzeline layıktır. Vatandaşlarımızı daha modern bir hizmet binasında çok daha güzel ağırlayacağız'' dedi.

Yeni Kaymakamlık binasında Kaymakamlık, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, Kadastro Birimi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Mal Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğühizmet verecek.