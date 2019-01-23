Beypazarı Kızak Şenliği'ne sayılı günler kaldı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 2005 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlenen Beypazarı Kızak Şenliği, bu yıl 27 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Anadolu yaşam kültürünü günümüze kadar taşıyan Beypazarı ilçesi, bu sefer kış sporu ve geçmişe yolculuk yapmak isteyen kızakseverlere ev sahipliği yapacak. Hem yurt içi hem de yurt dışı turizmine katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek şenlik, birbirinden renkli gösteri ve yarışmalara ev sahipliği yapacak. Mehter takımı konseri, atlı kızak ve bando gösterileri ile meydan ateşiyle daha da renklenecek olan şenlik, kızak yarışları, en güzel kardan adam yarışı, kızak ve halat çekme yarışı, snowboard ve balon show etkinlikleriyle 7'den 70'e tüm kızak severleri buluşturacak. Karla kaplı olan ilçede ailelerin kızak kayıp mangal keyfi yapma imkanı bulacağı şenlik, Beypazarı'na 30 kilometre uzaklıktaki 1665 rakımlı Karaşar Kirazyanı Yaylası mevkiinde yapılacak. Şenliğe katılacaklar için 27 Ocak günü 09.00-10.00 saatleri arasında Hamzalar Kavşağı ve Atatürk Parkı önünden otobüsler ücretsiz olarak kaldırılacak.

Kızak Şenliği için hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ''Kış aylarında sürekli kar mevcut. Ankara dışından gelen misafirlerimizi özellikle de şehrin gürültüsü ve stresinden uzaklaşmak isteyen tüm Ankaralıları hem spor yapıp hem de eğlenebilmeleri için şenliğimize bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.