Beypazarı Ticaret Odası'ndan Belgrad Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'ne ziyaret

Beypazarı Ticaret Odası (BTO), Belgrad Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

BTO Meclis Başkanı Mustafa Günay, Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelik, Meclis Başkan Yardımcısı Yaşar Çalışkan, Başkan Yardımcısı Şevket Kuran ve Genel Sekreter Mehmet Yurdakul'un eşlik ettiği heyet, Belgrad/Sırbistan Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Yasemin Yüce ve Yunus Emre Enstitüsü Şubesi Türk Kültür Merkezi Müdürü Dinser Şahin'i ziyaret etti.

İlçe ticaret hacminin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen ziyarettin amacına değinen BTO Başkanı İrfan Çelik, ”Ticaret hacminin iki ülke için karşılıklı artırılmasına yönelik gerçekleştirebileceğimiz ortak çalışmalar, sektörler ve Sırbistan hakkında bilgi almak için sizleri ziyaret ettik. Tarım, turizm ve ticarette iş birliği yapabileceğimiz yeni pazarlar geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bugün Odamız heyetine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Sırbistan iş hacmi ve sektörel faaliyetleri hakkında bilgi alınan ziyarette ortak etkinliklerde bulunulmak üzere hem fikir olundu.